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全球10國邊玩邊工作　台灣並列第3「健保被讚爆」

▲▼機場,搭飛機,旅行,旅客。（圖／CFP）

▲William Russell列出數位遊牧簽證時間最長的10大國家，包括台灣。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

想出國又不想放棄工作？數位遊牧（Digital Nomad）的工作型態可能是其中一個解方，給予在非永久居住國家遠距工作的合法權利。國外公司「William Russell」列出數位遊牧簽證時間最長的10大國家，第一由西班牙、阿爾巴尼亞並列，台灣與德國等多國並列第3名，且台灣的健保制度大受讚賞。

每日郵報報導，西班牙與阿爾巴尼亞以提供數位遊牧5年計畫並列第一，西班牙允許非歐盟者有機會在境內遠距工作12個月，但這可以延長至5年，阿爾巴尼亞也是類似的執行方式。只不過西班牙的規定較嚴格，申請者必須擁有知名大學、學院或商學院的大學或研究生學位，或是在當前領域擁有至少3年工作經驗。

墨西哥與薩爾瓦多則是並列排名第2，兩國的數位遊牧簽證有效期均可延長至4年。不過若想要搬到墨西哥，申請者必須提供部分收入證明才行。

台灣與德國、馬爾他、賽普勒斯的數位遊牧簽證最長可達3年，並列第3。挪威、葡萄牙也擠進前10名，兩國的數位遊牧簽證最長2年。

國外公司「William Russell」行銷總監威廉庫柏（William Cooper）指出，在移居至其他國家正式成為數位遊牧成員之前，必須考慮非常多事情，例如購買國際健康保險，確保能夠支付看診、診斷、住院治療等費用，或是研究一下移居國的醫療體系，「台灣與馬爾他等國家為其居民提供出色的醫療保健系統，包括外籍人士與數位遊牧居民，不太可能承擔太過昂貴的醫療費」。

▲▼ 。（製圖／ETtoday國際中心詹雅婷）

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