港運作業爭分奪秒　澎防部後勤能量支前安後

軍聞社／記者周昇煒澎湖電

「三軍未動，糧草先行。」這句話強調後勤能量對軍事任務的勝敗具有關鍵影響力。尤其，中華民國屬於海島國家，臺澎金馬及周邊離島眾多，在戰時更必須秉持同島一命的精神，寸土不讓；因此，平日外島官兵的各項港勤支援作業及海軍、陸軍跨軍種的後勤協調合作更顯重要。

澎防部港運連平日負責臺灣本島至澎湖間，以及澎湖至離島間各項軍品物資水運的港勤支援任務。過程中，港運連官兵必須配合海軍的各式艦艇及前運港口的深淺進行縝密規劃，並參考任務當天氣候、風向、漲退潮等因素，訂定完善運補計畫，再由當天執行任務人員結合各項綜合狀況，發揮平日積累的經驗，順利、安全且及時地執行每一趟次的物資前運任務。

值得一提的是，港運連配合海軍LCU通用登陸艇進行虎井嶼物資前運任務時，必須配合潮汐、準確計算潮差，在滿潮前航行抵達港口，才能先讓官兵「搭跳」，建立通用登陸艇前甲板與碼頭間的平順上下坡，讓船上載運運補物資的中型戰術輪車能開上「木跳」，避免碼頭青苔讓車輪打滑，也消除前甲板與碼頭間超過15公分的明顯落差。

「木跳」每塊重達200公斤，一次的搭跳作業必須使用9至12塊木跳，20位港運連官兵採10人一組方式，齊心協力搬動木跳到達指定地點；過程中，官兵力氣有限，船艙及碼頭作業空間也有限，現場指揮人員必須依靠經驗，盡可能做到明快且準確地指揮，不但是為了節省官兵的體力，也要與時刻變動的潮汐「搶時間」。

連士官督導長陳建利士官長表示，隨著潮汐的上升或下降，LCU前甲板與碼頭間的角度也不斷改變，如果作業延宕，可能因為海面與碼頭落差太大，造成艙內車輛無法下船、運補任務失敗的情況；所以，每次的運補任務都是平日勤訓精練的驗證，港運連官兵時刻秉持「沒有最好只有更好」的精神，注重細節，確實發揮支前安後的後勤戰力。