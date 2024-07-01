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社會 社會焦點 保障人權

直播天王潮吉爸繼續騙　踢爆「3斤1000元」真相

越南大勒山的茶園（圖）幾乎都由台商經營，進口來台的數量龐大。（讀者提供）

▲越南大勒山的茶園（圖）幾乎都由台商經營，進口來台的數量龐大。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

本刊接獲投訴，指賣越南混充茶的「茶葉界直播天王」潮吉爸，在檢警掃蕩下，僥倖獲得緩刑、罰款十萬元了事，或許是判得太輕，不痛不養，鋒頭過後，他依然販賣「3斤1,000元」的越南混充茶，還標榜是梨山高山茶，專騙不懂茶葉的外行人，甚至疑似摻香精，第二泡就淡而無味，因此退貨率高。

行政院食品安全辦公室與檢方聯手出擊，由衛福部食藥署、農業部農糧署配合檢警調，查緝偽裝成台灣高價茶的越南茶，經二波專案，一共查獲15家不法業者。高檢署宣稱，去年底查獲違法比率，已經從23％降至18％，茶葉比賽也沒有再發現混充狀況，顯見查緝行動對於遏阻不法確有成效。

不過，本刊最近接獲投訴，指鋒頭過後，許多不肖茶商又開始重操舊業。一名陳姓茶商告訴本刊，在台灣賣混充茶判得太輕，大家根本沒在怕，以茶葉直播界天王「潮吉爸」來說，他因為賣混充茶，去年被法官依「以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪」判刑1年2月，緩刑4年，需向公庫支付10萬元，但對他來說根本不痛不癢，所以迅速復出，又大肆販賣混充茶。

警政署保七總隊去年掃蕩多家販賣混充茶的茶行，讓混充茶一度銷聲匿跡。（警方提供）

▲警政署保七總隊去年掃蕩多家販賣混充茶的茶行，讓混充茶一度銷聲匿跡。（警方提供）

陳姓茶商直言，潮吉爸標榜梨山茶3斤1,000元，但梨山茶是高海拔茶葉，市價約2,500元，成本至少1,800元，從價格看就知道他賣的是越南茶，而且可能是更便宜、做手搖飲的機採茶（機器採收的茶葉）。

茶葉界直播天王「潮吉爸」因賣混充茶被判緩刑，之後迅速復出，重操舊業。（翻攝潮吉爸臉書）

▲茶葉界直播天王「潮吉爸」因賣混充茶被判緩刑，之後迅速復出，重操舊業。（翻攝潮吉爸臉書）

潮吉爸崛起，肇因新冠肺炎疫情肆虐時，很多人不願意出門買茶，而選擇網購，他以破壞性的價格獲得消費者青睞，雖然他的理由是「大批採購、壓低成本」，但了解行情的人都知道，他賣的一定是混充茶，果然，他的茶疑似摻了香精，第一泡味道還不錯，第二泡後就淡而無味，所以退貨率也高。

陳姓茶商透露，檢警調掃蕩後，混充茶的確在市面消失了好一陣子，但不到一年，包括潮吉爸及「四不四小姐」等網紅與店家，又開始賣起混充茶。

保七總隊指出，網紅「4不4小姐」被查獲賣混充茶。（翻攝4不4小姐直播）

▲保七總隊指出，網紅「4不4小姐」被查獲賣混充茶。（翻攝4不4小姐直播）

「殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做，消費者只要了解成本結構，就可以知道哪些茶是混充茶。」陳姓茶商說，台灣商人近年在越南大勒山種植台灣品種的茶葉，這種茶不是不好，種植與烘焙技術也是台灣人傳授，除了因為海拔不夠高、霧氣不夠，少了一點韻味，喝起來還真的沒有兩樣，但因為當地勞動力價格等因素，成本遠低於台灣。


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