桃園超劣蛋商家庭！把蟲挑掉打成蛋液繼續賣　大賺5800萬黑錢

▲蕭男一家3口開設公司販賣發霉蛋、長蟲蛋遭判刑並沒收近5800萬元犯罪所得。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

蕭姓夫婦與兒子一家3口開設公司，向養雞戶低價購買已破裂之雞蛋、發霉蛋、長蟲蛋，包裝成蛋白液、蛋黃液、全蛋液等液蛋商品對外販售，5年來不法獲利近5800萬元，經桃園市調查處查獲，桃園地院審理後，依詐欺罪對蕭男一家3口判處2年至2年4月，並沒收犯罪所得，全案仍可上訴。

判決指出，蕭男在2012年12月5日於桃園市平鎮區設立蛋品公司，並與兒子先後擔任負責人，蕭妻則任公司財務。蕭家3人向多處養雞戶以每箱便宜200元購買不乏蛋殼已破裂之雞蛋，發霉雞蛋、長蟲雞蛋等次級雞蛋，在桃園市平鎮區新光路鐵皮屋製作液蛋，並指示員工除外觀已嚴重發黑、發臭之雞蛋外，其餘發霉蛋、長蟲蛋仍須敲打蛋殼，倘打入液蛋槽內之蛋黃散開或有蟲掉入，再將之撈除，復包裝分為蛋白液、蛋黃液、全蛋液等液蛋商品，接續以市價販賣給46家公司行號，5年多來不法所得5,765萬5,476元。直到2018年8月11日為法務部調查局桃園市調查處人員查獲。

桃園地院以被告蕭男等3人基於共同詐欺取財之犯意聯絡，販賣發霉蛋、長蟲蛋製成之液蛋長達5年餘，且銷售之公司行號多達46家，其等所生危害非輕，犯罪情節亦屬重大，然被告蕭男等3人犯後均矢口否認犯行，犯後態度不佳，而對該46家公司行號施用詐術，使該等公司行號陷於錯誤而付款，自已構成刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺取財罪，對3人處2年至2年4月徒刑，但仍可上訴。