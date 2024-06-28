保險員染疫趴走「害4人中招」　一審判賠307萬...上訴後逆轉免賠

記者鄧木卿／彰化報導

2021年爆發新冠疫情，彰化溪湖1名胡姓女保險員染疫後，疑似隱瞞疫情未戴口罩到客戶家狂賣保單，造成1間美髮店徐姓家族4人染疫12人居隔，徐家憤而求償，彰化地院審結判處胡女和她所屬的國泰人壽應賠償307萬3775元，但歷經二審、最高法院卻大逆轉，判處胡女免賠。判決出爐後，徐家感嘆說，「世上已無包青天」。律師說，一、二審最大差別是，胡女當時到底有沒有收到隔離通知書，而最高法院則認定，胡女到美髮店談保單時，確實尚未染疫。

▲彰化女保險員疑染疫後趴趴走，二、三審大逆轉免賠，徐家人感嘆說世上已包青天。（圖／民眾提供，下同）

一審判決指出，胡女從事保險業務，徐女、施女以及確診的「葡萄媽媽」都是她的客戶。2021年5月8日，胡女前往花壇鄉麗園餐廳參加喜宴，與「葡萄媽媽」同桌用餐後，11日胡女又參加歌唱班活動，12日深夜「葡萄媽媽」經檢驗確診感染遭隔離。

胡女明知曾與「葡萄媽媽」同桌用餐，又與歌唱班成員互動頻繁，卻仍在5月13日、14日，兩度邀施女至徐女所開設的髮型工作室見面，過程未戴口罩，且有些微咳嗽，經施女一再詢問是否曾與確診者接觸，胡女矢口否認。

▲徐家委託律師鄭智文。

後來胡女被匡列「葡萄媽媽」傳染鏈，疫情一再擴散，導致共16人感染，徐女及丈夫及2子確診感染，住進專責病房治療，其餘12人被匡列隔離，家族成員領不到防疫保單染疫給付，造成個人健康和收入莫大的損失，憤而對胡女及保險公司提出民事求償359萬7379元，彰化地院審結，判賠胡女應付307萬3775元。

胡女不滿提上訴，二審改判胡女免賠，徐家再上訴最高法院被駁回。

▲彰化溪湖水果家族傳染鏈衛生局到湳底社區做篩檢。（圖／ETtoday資料照，以下同）

徐家表示，胡女事後沒來過家裡，每次也都不出庭，無法當面對質，如今改判免賠，他們已沒有錢續聘律師，胡女明明已確診了，還去女兒家，且沒戴口罩，葡萄媽媽確診一事，也早在溪湖傳開了，她竟然還跟大家坐同一輛車去花壇吃飯，感嘆「世上已無包青天了」。

徐家的委託律師鄭智文表示，一二審的差別是當時有沒有收到居家隔離通知書，一審認定胡女違反「保護他人之規定」，不需要收到通知書，二審法官則認為，必須要有收到通知書，才有後續相關的法律和義務，頂多只是道德上的非難。

最高法院最後認定，當年5月14日時，胡女還不是隔離或自主健康管理的對象，當日中午12時30分許至下午2時30分許，在髮型工作室與徐家人見面，並未違反法令，也未侵害胡家人權益，因此判決免賠。全案確定。