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快訊／開巡邏車撞女大生！還拿假驗傷單誣告　北市女警遭判刑4月

▲▼士林分局二樓辦公室22日傳出火警意外。（圖／記者黃彥傑攝）

▲士林分局女警開巡邏車撞人，事後還拿假驗傷單誣告女大生，今遭判刑。（圖／ET資料照）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

士林分局一名柳姓女警員開著巡邏車撞倒一名騎機車的王姓女大生，原本要以6600元和解，但柳員卻出言酸對方，王女不滿提告，柳被依過失傷害罪嫌判拘役5日；未料，柳卻有持不明診斷證明書反告對方，王女獲不起訴，但柳也因此吃上誣告罪，而稍早士林地院審結，柳遭判刑4個月。

據了解，柳姓女警2022年3月23日下午6時許開巡邏車貿然左切，導致王姓騎士遭巡邏車左側車頭撞擊機車右車尾，當場人車倒地受有右側手掌、右側膝部等多處傷害。

事發後雙方本以6600元達成和解，但沒想到柳卻開始酸言酸語，氣得王女直接提出過失傷害告訴；柳不滿挨告，為了要反制、報復王女，她竟持不明診斷證明書反告王女。

▲柳皓心案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲柳姓女警駕巡邏車撞傷王姓女大生，竟持假診斷證明書控告王涉犯過失傷害，今被依誣告罪嫌判刑。（圖／記者黃宥寧翻攝）

法院審理後，依過失傷害判處柳員拘役5日，可易科罰金5000元；檢方偵結，王女獲不起訴，後續則換王女對柳提誣告告訴。

事後法院安排雙方進行調解，王女把和解金從2萬提至5萬，而經過雙方一來一往後，雙方達成和解，不過因誣告罪屬非告訴乃論，法院仍要看證據認定，若成罪，和解可有助於降低刑期、取得易科罰金。

稍早士林地院審結，柳姓女警遭判處4個月有期徒刑，而因誣告罪最重本刑為7年以下有期徒刑，依刑第41條第12項規定，不得易科罰金。

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