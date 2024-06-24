假交易包裝2億借款　台開前董座邱復生涉財報不實遭約談

▲ 台開公司前副總經理鄭綺麗涉《證交法》財報不實案遭約談。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

因接連跳票又交不出財報而下市的台灣土地開發公司，被檢調查出，疑似在2020年財務吃緊時，透過民間借貸2億多元，再以「不動產買賣」的名義美化債務，涉嫌違反《證交法》財報不實等罪，台北地檢署24日指揮調查局兵分6路搜索，約談前董事長邱復生、副總鄭綺麗及相關財會人員到案說明，同時釐清相關借款資金流向。

台開公司成立於1964年，主要業務是土地開發與相關建設，曾協助政府主導的多項開發案，1999年上市時股票代號2841，之後官股釋出，曾任TVBS董事長的邱復生當選民營後首任董事長，但在2020年間，台開爆出跳票、拒往等財務危機。

台開股價持續重跌，加上會計師的查核報告出具「繼續經營有重大不確定」等意見，台開無法申報財報，雖2021年改選邱復生女兒邱于芸當董事長，邱復生改任集團總裁，卻又爆發新舊團隊之爭，到2022年6月27日，台開累計跳票31張，金額超過新台幣4億元，最終在8月4日被迫下市終止交易。

檢調獲報，早在台開跳票風波之前，時任董事長邱復生疑似為了支應財務破洞，2020年向民間借貸2億多元，但又不希望償還債息曝光，因此在2021年的帳目上，以不動產買賣的名義支出，涉嫌財報不實等罪，檢察官郭耿誠指揮調查局台北市調處展開6路搜索，約談邱復生等6名涉案人員到案。