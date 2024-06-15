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G7：台海穩定至關重要　挺台有意義參與國際組織

▲▼羅馬天主教教宗方濟各也將出席探討人工智慧（AI），成為首位參與G7峰會的教宗。（圖／路透）

▲羅馬天主教教宗方濟各也將出席探討人工智慧（AI），成為首位參與G7峰會的教宗。（圖／路透）

文／中央社

G7領袖今天發布聲明，內容重申維持台海和平穩定對國際安全及繁榮不可或缺，支持台灣有意義參與國際組織。領袖也關注中國在南海的行為，並呼籲北京停止向俄轉讓軍民兩用物資。

七大工業國集團（G7）峰會落幕，洋洋灑灑的聲明就烏克蘭戰爭、加薩衝突、印太局勢表達關切。涉台部分並無新意，僅呼籲和平解決兩岸問題，及重申支持台灣以觀察員、或來賓的身分，有意義參與非以國家身分為前提的國際組織；在不需要國家地位的情況下，以會員身分參加。

來自美國、德國、日本、法國、英國、加拿大和義大利等G7國家的領袖聯合聲明指出，G7對台基本立場不變，包括現行的一中政策。

印太方面則聚焦中國，G7領袖表示，尋求與中國建立建設性和穩定的關係，理解直接和坦誠交流以表達關切及管理分歧的重要性。「我們依據國家利益行事」。鑑於中國在國際社會中的角色，合作是因應全球挑戰的必要條件，將持續在共同利益領域接觸。

貿易部分，G7領袖說，「我們無意傷害中國或阻礙其經濟發展」，但關切中國持續性產業定位和全面非市場政策和做法，這些做法導致市場扭曲，及在許多領域造成產能過剩，「削弱了我們的勞工、產業及經濟韌性與安全」。

G7領袖強調，他們並非脫鉤，而是在必要和適當的情況下進行去風險及供應鏈多元化，並強化因應經濟脅迫的韌性。

G7領袖進一步呼籲中國避免採取出口管制措施，特別是重要礦物方面，這可能導致全球供應鏈面臨嚴重中斷。

聲明也對東海和南海局勢表達關切，重申堅決反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖，也反對中國在南海出動海警及海上民兵，多次妨礙他國的公海航行自由。

G7領袖另嚴正關切中國越來越頻繁地對菲律賓船使用水柱。

聲明指出，中國在南海擴大海洋主張沒有法律依據，反對中國在南海進行軍事化和脅迫恐嚇行動。國際仲裁庭2016年的裁決對訴訟當事方具有法律約束力，並為和平解決爭端提供了有用基礎。

根據聲明，G7領袖對中國支持俄羅斯表示深切關切。呼籲中國敦促俄羅斯停止軍事侵略，立即、完全及無條件撤軍。G7鼓勵中國支持立基於領土完整及聯合國憲章原則的持久和平，「包括透過與烏克蘭直接對話」。

領袖說，中國對俄羅斯國防工業基地的持續支持，使俄羅斯能夠維持其非法戰爭，「我們呼籲中國停止轉讓軍民兩用物資，包括武器零件及設備，這是對俄羅斯國防部門的援助」。

聲明持續關注中國的人權情形，包括西藏和新疆的人權狀況，「強迫勞動是我們的主要關切」。G7領袖也對中國打壓香港自治、獨立機構和公民社會以及持續侵蝕權利和自由感到憂心。

 
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