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以阿衝突正在發生　宜蘭民安10號演習納入戰爭災害

軍聞社／記者莊家宏宜蘭13日電

宜蘭縣政府於13日辦理「113 年全民防衛動員暨災害防救（民安10 號）演習」，模擬發生超大豪雨及大規模地震災害，期間有敵軍發動戰爭，造成土石流及淹水情事、建築物倒塌、火災、地下管線破損及重要經建設施受創等複合式災情，結合災害防救、全民防衛動員及戰力綜合協調體系，開設聯合應變管制中心，由各編組機關及支援機關根據想定情境及災損推估結果，執行各項因應作為，藉以驗證平時轉戰時機制及可行性。

宜蘭縣113 年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習，由國防部副部長柏鴻輝擔任行政院動員會報指導官，上午在宜蘭縣立體育館進行兵棋推演後，下午則在礁溪休閒渡假重劃區、頭城海纜站前實施綜合演練，驗證兵棋推演結論，柏副部長首先代表行政院動員會報召集人卓院長，對參與演練的團隊及同仁的辛勞及努力，表達最誠摯的感謝與肯定。

柏副部長表示，一旦戰爭衝突開始，首先面臨的是醫療量能、人民基本生活需求及通訊網絡困境，如何維持各級政府及社會正常運作，將成為影響勝敗關鍵因素之一，因此，展現守護國家的決心，提升全民保家衛國的意識，建構社會防禦體系及強化國家韌性，確保各級政府與機關，不論是在戰時或災時，都能發揮功能，維持社會民生的正常運作，打造一個更強韌的國家，才能減少人民生命財產的損失。

▼宜蘭憲兵隊逮捕敵特工。

宜蘭民安10號演習　驗證平戰時轉換機制運作。（圖／軍聞社）

綜合實作過程中，因應國際情勢嚴峻，以阿衝突及烏俄戰爭仍在發生，此次演習，特別將戰爭造成災害，納入演練項目，共計動員約60個機關、單位、企業或團體，納編礁溪鄉村民及礁溪國小附設幼兒園師生等逾700人參演，當豪雨、土石流、地震、戰災發生時，轄內受到重創，新北市政府、花蓮縣政府、空中勤務總隊、內政部消防局特搜隊均出動搜救犬、搜救器材及直昇機等，協助進行各項救災應變任務。

此外，行政院動員會報特別為今年全民防衛動員暨災害防救（民安10號）演習爭取預算，針對綜合演練災民搜救科目中，提供民眾緊急救難包，希望透過演習強化宣導緊急避難包的重要性，以提升國人災害防救意識。

宜蘭縣長林姿妙表示，「建構國家與社區的災害回復力」已經是全世界議題，宜蘭縣將與世界接軌，致力於推動永續發展，世界一直在變化，衝突可能發生，宜蘭縣也必須做好準備，此外，深化防災意識予民眾及各應變人員，也是縣府須要做的工作，宜蘭縣會做好萬全準備，減少人命傷亡及財物損失。

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