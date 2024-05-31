Meta將拿公開貼文訓練AI！用戶可提異議...但Meta有權否決

▲Facebook（臉書）與Instagram被其母公司Meta通知，從今年6月26日起歐洲用戶的公開貼文將可用於訓練人工智慧（AI）模型。（翻攝Mark Zuckerberg臉書）

圖文／鏡週刊

外媒報導，Facebook（臉書）與Instagram被其母公司Meta通知，從今年6月26日起歐洲用戶的公開貼文將可用於訓練人工智慧（AI）模型。用戶有權提出異議、反對個人資料被蒐集使用，但Meta也有權否決異議。

5月起，Instagram 和 Facebook 手機應用程式的歐洲用戶看到了一則新訊息，告知他們從6月26日起，他們的公開貼文可能會被用來訓練人工智慧。

Instagram的幫助中心表示，使用的資訊可能包括貼文、照片、標題和發送給人工智慧的訊息，但不包括私人訊息的內容。

母公司Meta在上週的一份聲明中表示，他們將開始通知英國和歐盟的用戶，有關該公司將如何在隱私權相關法律範圍內，使用「他們在Meta產品和服務上分享的公開資訊，來發展和改進Meta的人工智慧」。

根據歐洲的《一般資料保護規則》（GDPR），當公司或組織有「合法利益」的依據時，可以處理個人數據。Meta提到了此一法律依據，並補充說數據將被用於「發展和改進人工智慧」。

用戶可以透過向Facebook或Instagram提交表格來選擇不讓自己的數據被用於訓練人工智慧，但如果用戶出現在他人分享的圖片中，或者在另一個用戶的貼文或標題中被提及，該用戶的數據仍可能被Meta使用。



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