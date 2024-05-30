長壽祕訣「從頭到腳看5部位」　醫：握力強心臟狀況更佳

記者黃翊婷／綜合報導

身體的每一個部位都與健康長壽息息相關，重症專科醫師黃軒表示，從頭到腳包含頭髮、脖圍、牙齒、身體、四肢，都可以看出身體健康狀況，例如牙齒健康能夠反映出心腦血管風險、握力強的人往往心臟狀況更加，希望大家能好好進行評估並做好一些預防措施，保持身體健康。

▲規律運動有助於身體健康。（示意圖／VCG）

黃軒29日在臉書發文，以「能不能長壽？自己：從頭看到腳」為題，分享全身5個部位的觀察重點，詳細如下：

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1、頭髮

黃軒表示，頭髮是身體健康長壽的表徵，健康的頭髮會有光澤感、彈性好、柔軟順滑、生長周期正常，而且頭皮狀態良好，沒有頭皮屑或紅腫、刺激感；不健康的頭髮則容易斷裂、生長緩慢、掉髮量增加，頭皮屑也會比較多，出現頭皮乾燥、油膩或紅腫等問題。

2、脖子

黃軒指出，脖圍可以作為評估個體健康狀況的指標之一，有研究發現，脖圍增加與心血管疾病風險增加有關，正常狀態下，男性脖圍應維持在39公分以下、女性35公分以下；還有另一項研究發現，若民眾沒有罹患睡眠呼吸中止症候群，脖圍卻變大，可能會導致充血性心臟衰竭、冠心病死亡率增加。

3、牙齒

黃軒提到，牙齒脫落也可能是嚴重健康問題的警訊，有研究發現，牙齒脫落嚴重的人，心腦血管疾病的風險也相對較高，其中，牙周病是一種常見的導致牙齒脫落的慢性感染，若反覆慢性感染，會導致體內加速動脈血管粥樣硬化的進展，進而增加腦中風和心肌梗塞的風險。

4、身體

黃軒表示，適度的體重控制可以降低慢性疾病風險，如心臟病、糖尿病、高血壓等等，體重忽胖忽瘦可能會導致內分泌紊亂、心血管異常，成年人理想體重指數（BMI）應該維持在18.5至24.9之間；此外，腰圍的部分也要注意，即使體重在正常範圍內，腰圍過大也是健康風險的警示訊號，男性腰圍別超過95公分、女性80公分。

5、四肢

黃軒提到，四肢部分也有許多部位可以觀察，例如指甲，如果指甲變得非常淡或非常暗就要注意了，白色可能與營養不良、血液循環不佳或肝硬化有關，紫色可能是血氧含量低、心肺相關疾病的跡象，若指甲下有黑痣，可能是黑色素細胞瘤的跡象，建議進一步檢查。

黃軒接著說道，手掌握力則與心血管健康存在顯著關聯，握力較強的人往往心臟狀況更加，若男性握力小於26公斤、女另小於18公斤就要多加留意；小腿部分，因為隨著年齡增長肌肉含量會減少，可能導致骨骼肌品質、肌肉力量或體能功能下降，導致跌倒、骨折、失能、殘疾、住院甚至死亡的風險增加，尤其是老年人更要注意。