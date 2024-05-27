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集保結算所力挺基層棒球運動　邀澎湖講美少棒隊體驗職棒

集保結算所力挺基層棒球運動　邀澎湖講美少棒隊體驗職棒（圖／集保結算所提供）

▲集保結算所邀請澎湖縣講美少棒隊與樂天桃猿職業球員近距離互動。

圖、文／臺灣集中保管結算所提供

今年臺灣職棒熱潮持續加溫，觀眾人數成長率達15%，而棒球發展的根基在於基層棒球。為力挺基層棒運，集保結算所特於5月25日在樂天桃園棒球場舉辦「全民挺棒球公益活動」，邀請澎湖縣講美少棒隊與樂天桃猿職業球員近距離互動，並觀賞中華職棒比賽。現場另以「全民挺棒球、一起做公益」為主題，宣導集保結算所反詐騙及公益理念，同時贊助澎湖基層棒球訓練經費。

澎湖縣長陳光復表示，講美國小全校只有29位學生，卻能組成19位選手的少棒隊，並在全國各項賽事屢獲佳績，實屬不易，可謂「講美少棒傳奇」，特別感謝集保結算所贊助澎湖基層棒運。此外比賽當天，樂天球團特別邀請講美國小投手王庭祥及李奉勲教練擔任開球貴賓，象徵臺灣棒球的世代傳承。

集保結算所副總經理陳光輝則表示，少子化影響讓基層棒球隊招生不易，希望透過基層棒球、社區棒球、職業棒球等各級棒運的資源串接，培育人才促進交流，讓棒球熱潮能延續蓬勃發展。

集保結算所支持金管會金融公益政策，紮根基層體育，長期關心偏鄉地區教育發展，除了棒球運動外，同時還贊助射箭、羽球、足球、競速滑輪等運動項目，另外也善用本業資源，推行「財金智慧教育推廣」及「一校一關懷」等計畫，提升偏鄉孩童學習環境和品質，全面落實普惠金融的願景。

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