南投青少年吸菸率高全國5%　縣府加強宣導防制、劃423處禁菸場所

▲橋聳雲天綠雕園區今年新公告為全面禁菸場所。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

5月31日世界無菸日將屆，據108年調查顯示南投縣青少年吸菸率為11.5%，高出全國達5%；南投縣衛生局表示，除加強公開宣導青少年反菸拒菸、拒絕菸商干擾，揭發菸品對健康、社會正義和環境造成的實際破壞性，今年也公告新增2處禁菸場所，全縣全面禁菸場所增至423處，以降低二手菸暴露率。

縣府衛生局指出，目前持續結合其他單位推動無菸職場、無菸廟宇、無菸步道、無菸社區、無菸公園及無菸觀光景點等，截至112年總計公告421處全面禁菸場所，今年又新增公告縣府稅務局之周邊人行道及員工停車場、國姓鄉橋聳雲天綠雕區，25日即在橋聳雲天綠雕區辦理「無菸好High，讓愛飛翔」活動，響應2024世界無菸日主題「保護青少年，避免菸商干擾」。

現場安排「三味曲走唱團」演出、國姓社區太極打鼓社、鬼步舞、福龜幼兒園唱跳表演，活絡現場氣氛，搭配小朋友最喜歡的泡泡秀及泡泡體驗，並結合菸害防制、疾病衛生、醫療衛生等衛教闖關攤位，強化無菸生活重要性；南投縣政府環保局、國姓發展協會、良顯堂基金會及產銷單位等亦共襄盛舉加入宣導活動，吸引上百名大小朋友們的參與。

衛生局長陳南松表示，菸草每年使800多萬人失去生命，其中700多萬人是直接使用，約120萬人屬接觸二手菸霧的非吸菸者；而菸草業者持續推出新穎的包裝設計、添加調味或特殊風味之菸草，並以所謂「新型」、「可作為紙菸替代品」、「減少二手菸、減少異味」的行銷話術推銷產品，甚至這些商品的目標族群已鎖定在年輕世代，國民健康署執行108年青少年吸菸行為調查，即顯示全縣青少年吸菸率為11.5%，遠高於全國平均的6.5%。

陳南松說，希望透過當日衛生教育及菸害防制闖關遊戲，導入健康生活觀念，讓親子們參與其中並了解菸草的危害；現場有位家長就表示，參加活動讓自己更了解知道吸菸的危害，將督促自己戒菸，還給自己和親友無菸的生活環境。

陳南松也提醒，若於禁菸場所範圍內吸菸者，將依《菸害防制法》處2000至1萬元罰鍰。請多加使用免付費戒菸專線「0800-636363」，或至南投縣衛生局網站（https:// ntshb. tw/ hc04QAeFf）查詢本縣戒菸服務合約醫療機構，由專人幫助脫離菸癮。