　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投青少年吸菸率高全國5%　縣府加強宣導防制、劃423處禁菸場所

▲橋聳雲天綠雕園區今年新公告為禁菸所。（圖／記者高堂堯攝）

▲橋聳雲天綠雕園區今年新公告為全面禁菸場所。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

5月31日世界無菸日將屆，據108年調查顯示南投縣青少年吸菸率為11.5%，高出全國達5%；南投縣衛生局表示，除加強公開宣導青少年反菸拒菸、拒絕菸商干擾，揭發菸品對健康、社會正義和環境造成的實際破壞性，今年也公告新增2處禁菸場所，全縣全面禁菸場所增至423處，以降低二手菸暴露率。

縣府衛生局指出，目前持續結合其他單位推動無菸職場、無菸廟宇、無菸步道、無菸社區、無菸公園及無菸觀光景點等，截至112年總計公告421處全面禁菸場所，今年又新增公告縣府稅務局之周邊人行道及員工停車場、國姓鄉橋聳雲天綠雕區，25日即在橋聳雲天綠雕區辦理「無菸好High，讓愛飛翔」活動，響應2024世界無菸日主題「保護青少年，避免菸商干擾」。

▲南投縣衛生局響應2024世界無菸日主題，日前辦理「無菸好High，讓愛飛翔」活動。（圖／南投縣衛生局提供）

現場安排「三味曲走唱團」演出、國姓社區太極打鼓社、鬼步舞、福龜幼兒園唱跳表演，活絡現場氣氛，搭配小朋友最喜歡的泡泡秀及泡泡體驗，並結合菸害防制、疾病衛生、醫療衛生等衛教闖關攤位，強化無菸生活重要性；南投縣政府環保局、國姓發展協會、良顯堂基金會及產銷單位等亦共襄盛舉加入宣導活動，吸引上百名大小朋友們的參與。

衛生局長陳南松表示，菸草每年使800多萬人失去生命，其中700多萬人是直接使用，約120萬人屬接觸二手菸霧的非吸菸者；而菸草業者持續推出新穎的包裝設計、添加調味或特殊風味之菸草，並以所謂「新型」、「可作為紙菸替代品」、「減少二手菸、減少異味」的行銷話術推銷產品，甚至這些商品的目標族群已鎖定在年輕世代，國民健康署執行108年青少年吸菸行為調查，即顯示全縣青少年吸菸率為11.5%，遠高於全國平均的6.5%。

▲南投縣衛生局響應2024世界無菸日主題，日前辦理「無菸好High，讓愛飛翔」活動。（圖／南投縣衛生局提供）

陳南松說，希望透過當日衛生教育及菸害防制闖關遊戲，導入健康生活觀念，讓親子們參與其中並了解菸草的危害；現場有位家長就表示，參加活動讓自己更了解知道吸菸的危害，將督促自己戒菸，還給自己和親友無菸的生活環境。

陳南松也提醒，若於禁菸場所範圍內吸菸者，將依《菸害防制法》處2000至1萬元罰鍰。請多加使用免付費戒菸專線「0800-636363」，或至南投縣衛生局網站（https:// ntshb. tw/ hc04QAeFf）查詢本縣戒菸服務合約醫療機構，由專人幫助脫離菸癮。

ET快訊
快訊／台中公園湖心亭浮屍！　長髮女面朝下
晴空匯內部疏散畫面曝！20F設指揮所　住戶梯間下撤
一坪漲40萬！新住戶才加價2698萬買「晴空匯」
iPhone全新iOS 18　有7大AI功能
急診醫曝「火場超毒氣體」：和邦克列酸一樣
快訊／吳念庭宣告加入中職選秀　悍將握有狀元籤
31戶無家可歸！新竹市府安置110人住宿　費用全擔
吃飯巧遇黃仁勳！她合照「見1細節」大讚：又加分了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

朴子警攜手銀行郵局成功組詐　常見假親友借貸＋猜猜我是誰

蘇花改中仁隧道南向施工！6 月起全時段封閉　改走舊蘇花

南投青少年吸菸率高全國5%　縣府加強宣導防制、劃423處禁菸場所

桃園男走失2天1夜　警調上千支監視器終尋獲

竹市火警2勇消殉職　高虹安前往慰問並深表哀慟

端午連假到梨山谷關避暑　特約旅宿高鐵免費接駁

響應自行車日！花蓮鯉魚潭主場市集登場　推縱谷5條單車遊程

花蓮46對新人春季集團結婚　獲贈50吋電視+岩板證書新人禮

安裝汽車安全座椅　南投縣衛生局深入13鄉鎮市宣導

南投巧咖節端午連假登場　首推無人自駕車遊園+無人機煙火晚會

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

朴子警攜手銀行郵局成功組詐　常見假親友借貸＋猜猜我是誰

蘇花改中仁隧道南向施工！6 月起全時段封閉　改走舊蘇花

南投青少年吸菸率高全國5%　縣府加強宣導防制、劃423處禁菸場所

桃園男走失2天1夜　警調上千支監視器終尋獲

竹市火警2勇消殉職　高虹安前往慰問並深表哀慟

端午連假到梨山谷關避暑　特約旅宿高鐵免費接駁

響應自行車日！花蓮鯉魚潭主場市集登場　推縱谷5條單車遊程

花蓮46對新人春季集團結婚　獲贈50吋電視+岩板證書新人禮

安裝汽車安全座椅　南投縣衛生局深入13鄉鎮市宣導

南投巧咖節端午連假登場　首推無人自駕車遊園+無人機煙火晚會

立陶宛總統輕鬆連任　曾入共產黨今堅定反俄挺烏

中國設立「國家大基金」1.5兆元　支持半導體產業

國會改革陽光政治　傅崐萁：改革已經到了最後一哩路

烏坵男左手食指粉碎性骨折！求救海巡隊…救難艇送金門治療

楊丞琳登《歌手》唱功掀熱議！才退許瑋甯追蹤...她幫發聲：相信會找到平衡

花蓮蝸牛賽跑設頒獎臺、選手村　「卍罪i尼a小黃蝸卍」努力狂奔

腳伸直堅決不給抱　虎斑貓「硬成一夜干」眼神堅定：休想抱我！

《柯南》新劇場版票房破140億　創紀錄成系列史上最賣作

快訊／台中地標湖心亭驚傳浮屍！長髮女面朝下嚇壞民眾

陳天仁克服恐海考到「潛水證照」！　長文曝感動心聲：一切好浪漫

鄰居家傳槍響！他好奇查看　巴西男「瞬間爆頭」慘死陽台

地方熱門新聞

房車拉力賽「電商董座」亡　政商關係佳

彰化阿嬤房子被震垮！里長超暖善舉堅持20年

張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

松鼠害新竹香山停電　台電已提前復電

民進黨台南市黨部選舉郭國文當選市黨部新任主委

鼠害導致停電　新竹香山1300戶波及

許淑華免幫繳240萬罰單！警認行政瑕疵

「桃園珍珠海岸計畫」 完成濱海觀光廊帶

清水祖師文化節結合「寺廟博物館」

雲科大、雲林產業園區攜手培育減碳技術人才

南投巧咖節6／8端午連假登場

台南做工行善團不畏雨為弱勢家庭努力

今彩539頭獎2注中　獎落台中、南投

連假到梨山谷關避暑　特約旅宿高鐵免費接駁

更多熱門

相關新聞

狂嗑止痛藥　15歲女高中生暴斃男大生家中

狂嗑止痛藥　15歲女高中生暴斃男大生家中

日本一名15歲女高中生25日上午被發現陳屍於另一名男大生的租屋處，而警方到場時，在現場發現多個空藥盒，死者疑似是用藥過量（overdose），口服大量止痛藥導致暴斃。日本近日青少年族群因跟風服藥過量的情形越發嚴重，光是2023年上半年就有超過5000人因用藥過量被緊急送醫搶救。

少年看穿父親每天假裝上班找小三

少年看穿父親每天假裝上班找小三

剛過完母親節！美19歲少年朝父母開槍

剛過完母親節！美19歲少年朝父母開槍

U12女籃雲林出頭天　張嘉郡贈鞋勉勵球員「逐夢」

U12女籃雲林出頭天　張嘉郡贈鞋勉勵球員「逐夢」

武漢光谷中學生要「造衛星」 選50名學生參與「3年內送上天」

武漢光谷中學生要「造衛星」 選50名學生參與「3年內送上天」

關鍵字：

世界無菸日青少年菸商禁菸場所南投縣稅務局橋聳雲天綠雕園區

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕專家也看呆

女搭大怒神頭暈嘔吐亡！母求償被駁回

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面