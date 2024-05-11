超扯！馬尾妹車禍全身傷「臉也刮花」竟不就醫　硬撐台北→台中

▲台中一名鄭姓女子在台北發生車禍，扛著傷勢返家，被警方發現她有嘔吐跡象，趕緊要她到醫院檢查。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

家住台中的一名女子，7日在台北發生車禍，全身多處受傷，臉部也撞出大面積傷痕，隔（8）日竟硬撐著傷勢搭乘高鐵，結果要轉乘捷運時，被警察發現她有嘔吐跡象，苦勸她再到醫院檢查，女子才同意坐上救護車，並由其男友前來照料。

中市捷運警察隊8日上午執行備勤勤務時，發現一名30歲鄭女走路一跛一跛，馬上上前關心。鄭女說，傷勢是前一日在台北與人發生車禍，身上才會有多處擦挫傷、瘀傷，甚至臉上也有明顯擦傷痕跡，臉蛋被刮花，傷勢不輕。

鄭女向警方堅稱，自己傷勢沒有大礙，但是對談過程中，竟然差點嘔吐，員警認為她傷勢不輕，先請站務人員提供輪椅給其乘坐，並且幫她擦藥。經過眾人苦勸，鄭女才同意到醫院進一步檢查，並由救護車將人送往醫院，警方則通知鄭女男友到院，協助照料。

捷警呼籲，搭乘捷運系統如身體不適或遇到任何突發狀況，應立即尋求專業協助，切勿硬撐或強忍，以避免發生危險，另由此次事件，員警深刻體認在公共交通系統中警察的角色不僅是執法，更是民眾緊急救助時的重要力量，捷運警察隊將秉持為民服務之精神，持續為保護民眾生命及搭乘捷運系統安全貢獻心力。