斥資1兆元！杜拜將建「全球最大機場」　絕美照曝光

▲杜拜投入近350億美元(約台幣1.14兆元)於阿勒馬克圖姆國際機場興建全新航廈。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

杜拜28日宣布,將投入近350億美元(約台幣1.14兆元)於阿勒馬克圖姆國際機場興建全新航廈,一旦完工每年最多可容納2.6億名旅客,成為全球最大機場。

杜拜統治者穆罕穆德親王(Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum)在社群媒體X上表示,已經核准這個總價高達348.5億美元的建設計畫。阿拉伯聯合大公國在聲明中進一步說明,新航廈面積將是杜拜國際機場的五倍,一旦全力運作,每年將能容納最多2.6億名旅客,使其成為全球旅客吞吐量最大的機場。

▲全新航廈每年將能容納最多2.6億名旅客,使其成為全球旅客吞吐量最大的機場。(圖/達志影像/美聯社)



杜拜民航局局長兼阿聯酋航空執行長阿邁德(Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum)表示,這項大型計畫的第一階段將在10年內完工,屆時每年將能接待1.5億名旅客。

阿勒馬克圖姆機場自2010年開始運作,由於地處市郊,其在杜拜這個波斯灣金融樞紐的航空交通份額相對較小,當局希望阿勒馬克圖姆機場能取代位於市中心的杜拜國際機場。

杜拜國際機場每年旅客吞吐量達1.2億人次,但由於其地處繁華市區,已無法再進行擴建。

Today, we approved the designs for the new passenger terminals at Al Maktoum International Airport, and commencing construction of the building at a cost of AED 128 billion as part of Dubai Aviation Corporation's strategy.



Al Maktoum International Airport will enjoy the… pic.twitter.com/oG973DGRYX