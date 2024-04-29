斥資1兆元！杜拜將建「全球最大機場」　絕美照曝光

▲杜拜投入近350億美元（約台幣1.14兆元）於阿勒馬克圖姆國際機場興建全新航廈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

杜拜28日宣布，將投入近350億美元（約台幣1.14兆元）於阿勒馬克圖姆國際機場興建全新航廈，一旦完工每年最多可容納2.6億名旅客，成為全球最大機場。

杜拜統治者穆罕穆德親王（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）在社群媒體X上表示，已經核准這個總價高達348.5億美元的建設計畫。阿拉伯聯合大公國在聲明中進一步說明，新航廈面積將是杜拜國際機場的五倍，一旦全力運作，每年將能容納最多2.6億名旅客，使其成為全球旅客吞吐量最大的機場。

▲全新航廈每年將能容納最多2.6億名旅客，使其成為全球旅客吞吐量最大的機場。（圖／達志影像／美聯社）



杜拜民航局局長兼阿聯酋航空執行長阿邁德（Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum）表示，這項大型計畫的第一階段將在10年內完工，屆時每年將能接待1.5億名旅客。

阿勒馬克圖姆機場自2010年開始運作，由於地處市郊，其在杜拜這個波斯灣金融樞紐的航空交通份額相對較小，當局希望阿勒馬克圖姆機場能取代位於市中心的杜拜國際機場。

杜拜國際機場每年旅客吞吐量達1.2億人次，但由於其地處繁華市區，已無法再進行擴建。