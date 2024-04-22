杜拜淹水慘況曝！超跑被沖走在路上漂　香奈兒泡水、豪宅驚現瀑布

記者葉睿涵／編譯

阿拉伯聯合大公國最近經歷75年來最嚴重暴雨，導致各地洪水成災，以陽光和沙漠聞名的杜拜也有多個地區慘被淹沒。這場暴雨除了讓杜拜在12小時內就達到了一年的降雨量外，也為許多豪宅和奢侈品店帶來了災難性影響。

據《每日郵報》報導，英國曾上過《杜拜真實主婦》真人秀的社交名媛卡洛琳史坦伯里（Caroline Stanbury）最近受訪時表示，這場突如其來的洪災讓所有人都無所適從，「洪水像水龍頭的水一樣流入香奈兒、迪奧等各種奢侈品店，路旁的豪宅也都被水淹沒，街上甚至還有轎車、超跑在路上漂浮，情況十分糟糕。」

The flooded housewives of Dubai: Chanel underwater, supercars swept away and mega-basements submerged. CAROLINE STANBURY tells how all the money in the world could not save the influencer set from apocalyptic rainhttps://t.co/RWQGzOcr4T — Mail+ (@DailyMailUK) April 21, 2024

卡羅琳最近購置了一棟價值320萬英鎊（約新台幣1.2億元）的豪宅，但她的新家也在洪水中被淹沒，「我在早上8點左右下樓，卻看見水正從插座裡狂湧，廚房的大理石也一直發出砰砰的敲擊聲，水從天花板、窗戶像是瀑布一樣瘋狂湧入家中，家裡到處都是水，只能一直用毛巾吸水，我不少昂貴的家電都壞了。」

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儘管現在杜拜的雨已經停了，天空也露出陽光和晴朗的藍天，但卡羅琳表示，當地人的生活還是沒有恢復正常，「我家附近有一座超市，但那邊的東西很快就被賣完了。而且這裡的交通幾乎全毀了，路上根本沒有出租車，也沒有汽車，我一個朋友的兒子不得不步行3個小時才能回家。這裡的水淹到了3英尺，我不知道那些住在地下室的人該怎麼辦。」

除了卡羅琳外，許多居民和企業也受到了災害的影響。儘管杜拜是一個富裕和現代化的城市，但自然災害的突襲仍然對當地造成了巨大衝擊。目前，地方政府和社區正在全力以赴進行災後清理和重建工作，以恢復正常生活和經濟秩序。