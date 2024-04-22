　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜拜淹水慘況曝！超跑被沖走在路上漂　香奈兒泡水、豪宅驚現瀑布

記者葉睿涵／編譯

阿拉伯聯合大公國最近經歷75年來最嚴重暴雨，導致各地洪水成災，以陽光和沙漠聞名的杜拜也有多個地區慘被淹沒。這場暴雨除了讓杜拜在12小時內就達到了一年的降雨量外，也為許多豪宅和奢侈品店帶來了災難性影響。

據《每日郵報》報導，英國曾上過《杜拜真實主婦》真人秀的社交名媛卡洛琳史坦伯里（Caroline Stanbury）最近受訪時表示，這場突如其來的洪災讓所有人都無所適從，「洪水像水龍頭的水一樣流入香奈兒、迪奧等各種奢侈品店，路旁的豪宅也都被水淹沒，街上甚至還有轎車、超跑在路上漂浮，情況十分糟糕。」

卡羅琳最近購置了一棟價值320萬英鎊（約新台幣1.2億元）的豪宅，但她的新家也在洪水中被淹沒，「我在早上8點左右下樓，卻看見水正從插座裡狂湧，廚房的大理石也一直發出砰砰的敲擊聲，水從天花板、窗戶像是瀑布一樣瘋狂湧入家中，家裡到處都是水，只能一直用毛巾吸水，我不少昂貴的家電都壞了。」

儘管現在杜拜的雨已經停了，天空也露出陽光和晴朗的藍天，但卡羅琳表示，當地人的生活還是沒有恢復正常，「我家附近有一座超市，但那邊的東西很快就被賣完了。而且這裡的交通幾乎全毀了，路上根本沒有出租車，也沒有汽車，我一個朋友的兒子不得不步行3個小時才能回家。這裡的水淹到了3英尺，我不知道那些住在地下室的人該怎麼辦。」

除了卡羅琳外，許多居民和企業也受到了災害的影響。儘管杜拜是一個富裕和現代化的城市，但自然災害的突襲仍然對當地造成了巨大衝擊。目前，地方政府和社區正在全力以赴進行災後清理和重建工作，以恢復正常生活和經濟秩序。

ET快訊
變態殘忍韓男！「女友媽面前」砍死女友　檢怒公開長相
朴寶劍準備離開　突調頭走回桃機大廳
快訊／「2小時內12起」極淺層地震不斷！氣象署最新說明
台電總座王耀庭斥「不讓台電發電，再來罵缺電」：有些真話一定要
16歲少女下海成紅牌！「50分鐘1萬」應召站賺翻　淫媒慘了
快訊／朴寶劍現身桃機大廳！　比「噓」繞場收信
結婚第3年最危險！台研究：35%人妻曾外遇　「10大原因」曝
杜拜淹水慘況曝！超跑路上漂　香奈兒泡水、豪宅驚現瀑布

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

杜拜淹水慘況曝！超跑被沖走在路上漂　香奈兒泡水、豪宅驚現瀑布

天氣熱要降火！情侶「水中濕身」激情擁吻　網見影片笑瘋：太濕了

厄瓜多壓倒性通過公投！　選民贊成引渡犯罪首腦至美國受審

變態殘忍韓男！「當著女友媽面前」砍死女友　檢方憤怒公開長相

疑將軍事技術移交中國　德國3公民「涉間諜活動」被捕

成田機場「白色泡沫海」驚人一幕曝光　停車場多車遭殃

日本動物醫院「氧氣瓶爆炸」！濃煙狂竄畫面曝　院長燒傷送醫

北韓第7次核試時機　專家：可能在美國大選前

2粒彈出晃呀晃！葡女遊普吉島「上空露乳」討錢　留滿屋垃圾泰人氣炸

日25歲「詐欺女王」騙3男3270萬！賣戀愛詐騙手冊爆紅　被判9年

許美靜南京開唱「經典歌全是代唱」！　觀眾怒吼退票…經紀人嗆：你作夢

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

台中董座娶媳奢豪車隊助陣　全台僅6台「法拉利SP1」也來

只剩5分鐘！女趕搭末班火車　一下捷運身旁眾人跟著狂奔

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

48歲男KTV持酒瓶攻擊友人　警用電擊槍壓制狂電10秒↑

霸占遊樂器材投幣繼續玩！　女質疑反被嗆「你是白X喔」

台中新人「白色馬車」迎娶　闖紅燈嚇到騎士狂喊：X小

黃子韜爆粗口槓上「世界百大DJ」　疑遭拒絕同台…對方還原過程

39歲曾沛慈備孕「搞錯安全期.排卵期」　「做白工2年」羞喊：還是很開心啊

杜拜淹水慘況曝！超跑被沖走在路上漂　香奈兒泡水、豪宅驚現瀑布

天氣熱要降火！情侶「水中濕身」激情擁吻　網見影片笑瘋：太濕了

厄瓜多壓倒性通過公投！　選民贊成引渡犯罪首腦至美國受審

變態殘忍韓男！「當著女友媽面前」砍死女友　檢方憤怒公開長相

疑將軍事技術移交中國　德國3公民「涉間諜活動」被捕

成田機場「白色泡沫海」驚人一幕曝光　停車場多車遭殃

日本動物醫院「氧氣瓶爆炸」！濃煙狂竄畫面曝　院長燒傷送醫

北韓第7次核試時機　專家：可能在美國大選前

2粒彈出晃呀晃！葡女遊普吉島「上空露乳」討錢　留滿屋垃圾泰人氣炸

日25歲「詐欺女王」騙3男3270萬！賣戀愛詐騙手冊爆紅　被判9年

杜拜山洪暴發後貨物積壓　阿聯酋航空估二到三天內恢復正常

好心辦壞事？　非洲草原「種樹」引發生態危機！

一杯珍奶35元！網回憶「元祖級飲料店」：看不太到了

花蓮「2小時內12起」極淺層地震不斷！氣象署說明：0403的餘震

ILLIT粉絲名一口氣惹毛Lisa、NMIXX Lily粉！　公司宣布：重新選名

超親民！朴寶劍收信7分鐘保鑣全場跟著跑　調頭走回來：我還要打招呼

台電總座王耀庭斥「不讓台電發電，再來罵缺電」：有些真話一定要講

台南藍軍轟學甲爐碴仍深埋工廠地下　質疑究竟是何人護航無人敢查

毛巾擦臉突暴哭！4歲弟「角膜皮被掀起」　醫一攤開驚：這很硬

創意禮品文具展8萬人觀展　原創設計吸引爆棚人潮

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

國際熱門新聞

女子火山口拍照墜崖亡　丈夫撞牆痛哭

藥劑師家中搜出7頭骨　疑涉20女命案

一家8口吃萬元霸王餐　店家超狠公審曝長相

女優挑戰「21天性愛馬拉松」狂啪120位男大生

戒不掉尿布！已婚工程師大讚：真的很舒服

獵人誤食殭屍鹿肉　發狂攻擊1個月死亡

水淹杜拜！超跑在路上漂　香奈兒泡水

即／南韓：北韓「朝日本海」射飛彈！

變態殘忍韓男！「當女友媽面前」砍死女友

台積電熊本廠「日人準時下班」台工程師驚訝

15歲就創業！他擺路邊攤8年　公司市值破億

女嬰生產時被卡住！24小時後「中風腦癱」

2粒彈出狂晃！女遊普吉島「上空露乳」討錢

手提行李「藏刀」成功登機！全員遭趕下機重新安檢

更多熱門

相關新聞

廣東清遠豪雨洪水灌入民宅積水2公尺深 緊急轉移6萬人安置

廣東清遠豪雨洪水灌入民宅積水2公尺深 緊急轉移6萬人安置

廣東北部的韶關市和清遠市由於持續的強降雨出現洪災。截至21日16時，廣東有24條河流38個水文站超過警戒水位，預計今（22）日20時，北江石角站將達到19500立方米／秒的洪峰流量，災情或持續擴大。受災最嚴重的清遠英德市部分道路被水淹沒，街道兩邊不少商鋪泡在水中，水深處約有2公尺高，截至21日16時，清遠市共轉移民眾60741人。

廣東多棟民宅遭土石埋！多人失聯傷亡不明

廣東多棟民宅遭土石埋！多人失聯傷亡不明

廣東豪雨不斷　官方：將出現百年一遇洪水

廣東豪雨不斷　官方：將出現百年一遇洪水

490人深夜困桃機退票！杜拜機場淹水　阿聯酋航班拒轉機客

490人深夜困桃機退票！杜拜機場淹水　阿聯酋航班拒轉機客

人工降雨闖禍？阿聯降75年最猛烈暴雨

人工降雨闖禍？阿聯降75年最猛烈暴雨

關鍵字：

洪水杜拜奢侈品店災後重建生活困境

讀者迴響

熱門新聞

即／恩師遺囑有效！邱瓈寬等人可獲1.3億遺產

即／高雄小五女童住家墜樓亡！現場留有遺書

iPhone電池健康度狂掉！達人開1功能：用1年維持100%

「這10天」別去日本玩　一票看時程崩潰

不是50嵐！「珍奶霸主」一票人推：比例超好喝

張鈞甯爆500萬救男友！7年前電影「捲Metoo報廢重拍」

快訊／九鵬基地傳巨響！附近住戶嚇壞

蘋果公布2023年供應鏈名單！ 　 3家台廠遭剔除

好市多電蚊拍電力超強！蚊子爆開死無全屍

蕭美琴被爆進23瓶私酒？　黃暐瀚：我一聽就覺得怪

小五女童豪宅墜樓亡！校方慟：表現良好人緣佳

快訊／00:35花蓮近海規模5.3「極淺層地震」　最大震度4級

即／00:35有感地震！估震度3級以上

五股深夜傳爆炸巨響！當地人被嚇壞

星希亞肺腺癌逝！8症狀「常被誤認是感冒」

更多

最夯影音

更多

許美靜南京開唱「經典歌全是代唱」！　觀眾怒吼退票…經紀人嗆：你作夢

老婆要除草工具尪買羊　沒想到牠喝完奶就罷工

台中董座娶媳奢豪車隊助陣　全台僅6台「法拉利SP1」也來

只剩5分鐘！女趕搭末班火車　一下捷運身旁眾人跟著狂奔

叫堂妹煮飯5杯變5碗米　白飯炸出鍋...她：奪餓辣

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面