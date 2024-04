杜拜淹水慘況曝！超跑被沖走在路上漂　香奈兒泡水、豪宅驚現瀑布

記者葉睿涵/編譯

阿拉伯聯合大公國最近經歷75年來最嚴重暴雨,導致各地洪水成災,以陽光和沙漠聞名的杜拜也有多個地區慘被淹沒。這場暴雨除了讓杜拜在12小時內就達到了一年的降雨量外,也為許多豪宅和奢侈品店帶來了災難性影響。

據《每日郵報》報導,英國曾上過《杜拜真實主婦》真人秀的社交名媛卡洛琳史坦伯里(Caroline Stanbury)最近受訪時表示,這場突如其來的洪災讓所有人都無所適從,「洪水像水龍頭的水一樣流入香奈兒、迪奧等各種奢侈品店,路旁的豪宅也都被水淹沒,街上甚至還有轎車、超跑在路上漂浮,情況十分糟糕。」

The flooded housewives of Dubai: Chanel underwater, supercars swept away and mega-basements submerged. CAROLINE STANBURY tells how all the money in the world could not save the influencer set from apocalyptic rainhttps://t.co/RWQGzOcr4T