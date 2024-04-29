馬戲團演員失足「高空墜落」！重摔躺地　抱肩痛苦大喊

Circus performer falls from 'Wheel of Death' in front of horrified live audience https://t.co/dRtMsCpomg 'Wheel of minor injury' — John Vesey (@Johnv01Vesey) April 28, 2024

記者王佩翊／編譯

英國布萊克浦塔馬戲團（Blackpool Tower Circus）27日發生表演意外，一名特技演員在表演「死亡之輪」（Wheel of Death）時，在所有觀眾面前失足從高空墜落，嚇壞了現場民眾。該名特技演員隨即被緊急送往醫院，所幸僅受輕傷，目前仍在接受治療，恢復狀況良好。

根據《每日星報》報導，一名X網友發文表示，「今天（27日）下午布萊克浦塔馬戲團發生了嚴重的意外。一名表演者從死亡之輪上摔下來，跌到馬戲團的地板上。救護人員緊急將他送醫，馬戲團與觀眾隨即被疏散。祈禱一切安好。」

該名特技演員27日下午5時馬戲團表演「死亡之輪」時意外從高空墜落，當時許多觀眾被嚇得目瞪口呆。一位目擊現場的觀眾表示，「演員在表演時突然失去平衡，然後跌落地面，當時他抓住自己的肩膀痛苦滾地大喊，隨後所有觀眾都被引導離開現場。」

In blackpool Tower with kids watching circus when the bloke who was at top of the wheel of death fell to the ground immediately all audience was escorted out hope he is ok pic.twitter.com/Ci4Z6Y1ypL — nick (@nick19680) April 27, 2024

所幸救護人員到場後，迅速對傷者進行了治療，並將他被送往醫院，目前已經脫離險境，無生命危險。報導指出，這名表演者名叫胡安（Juan），他現在恢復狀況良好，僅手腕輕傷，正在接受治療。

梅林娛樂公司（Merlin）的發言人指出，「經確認，布萊克浦塔馬戲團的一名特技演員在表演過程中『輕微摔倒』。我們的醫療團隊迅速透過完善的急救程序替表演者治療，直到救護人員抵達現場。」

「死亡之輪」是一項致命的特技表演，表演者必須在不斷旋轉的輪子上保持平衡，但仍受到全球馬戲團觀眾的歡迎。

布萊克浦塔馬戲團1994年也曾發生類似起悲劇，當時年僅20歲的特技演員內維爾•坎貝爾（Neville Campbell）在表演「死亡之輪」時，失足從高空墜落，頭部重摔在地死亡。