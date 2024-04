馬戲團演員失足「高空墜落」！重摔躺地　抱肩痛苦大喊

記者王佩翊/編譯

英國布萊克浦塔馬戲團(Blackpool Tower Circus)27日發生表演意外,一名特技演員在表演「死亡之輪」(Wheel of Death)時,在所有觀眾面前失足從高空墜落,嚇壞了現場民眾。該名特技演員隨即被緊急送往醫院,所幸僅受輕傷,目前仍在接受治療,恢復狀況良好。

根據《每日星報》報導,一名X網友發文表示,「今天(27日)下午布萊克浦塔馬戲團發生了嚴重的意外。一名表演者從死亡之輪上摔下來,跌到馬戲團的地板上。救護人員緊急將他送醫,馬戲團與觀眾隨即被疏散。祈禱一切安好。」

該名特技演員27日下午5時馬戲團表演「死亡之輪」時意外從高空墜落,當時許多觀眾被嚇得目瞪口呆。一位目擊現場的觀眾表示,「演員在表演時突然失去平衡,然後跌落地面,當時他抓住自己的肩膀痛苦滾地大喊,隨後所有觀眾都被引導離開現場。」

In blackpool Tower with kids watching circus when the bloke who was at top of the wheel of death fell to the ground immediately all audience was escorted out hope he is ok pic.twitter.com/Ci4Z6Y1ypL