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小16歲中國繼母奪亡父遺產　英國女「逆轉遺囑」拿回繼承權

▲▼信託,簽約,儲蓄,財富。（圖／Unsplash）

▲遺產分配讓英國女子向中國繼母提出訴訟。（圖／Unsplash）

文／CTWANT

英國70歲女子蘭禮（Jill Langley）不滿小自己16歲的中國籍秦（Qin）姓繼母獲得亡父68萬英鎊（約新台幣2751萬）遺產，憤而提起訴訟並拿出關鍵證據，成功讓法官推翻父親遺囑。

據《鏡報》報導，蘭禮父親哈林頓（Robert Harrington）2020年5月以94歲高齡去世後，其54歲中國籍翻譯秦女便透過丈夫遺囑，獲得高達68萬英鎊（約新台幣2751萬）全數遺產，引發蘭禮等親族不滿。

蘭禮指出，父親2018年透過報紙上「聖誕節提供免費食物和飲料」廣告認識，認為兩人不太可能因此墜入愛河，以及認識僅11個月就結婚、爸爸婚後2個月立下「遺產全給妻子」遺囑。

攻方律師進一步曬出證據，診斷紀錄證明哈林頓2015年就出現異常行為，精神脆弱且誤以為自己是退役陸軍少校，更認為自己與女兒疏離了30年。指控秦女利用哈林頓脆弱且妄想的精神狀態，慫恿男方立下有利她的遺囑。

蘭禮也證實，自己最後一次見到父親是2018年1月的母親葬禮，當時爸爸非常虛弱、容易受傷且語無倫次。葬禮後不久收到爸爸「這是我最後一次試圖聯繫」信件；2020年3月收到秦女「我只是想讓妳知道妳爸爸去年再婚」訊息。

蘭禮強調，爸爸再婚當天狀況差到無法站著拍婚紗照，甚至「說不出新娘的名字」。秦女在爸爸過世前就以「照護薪資」名義騙走35萬英鎊（約新台幣1416萬），導致爸爸財富大縮水；爸爸死後還被丟到「乞丐墳墓」，顯示繼母只愛父親的錢。

秦女則辯稱，自己在亡夫活著時只拿到10萬英鎊（約新台幣404萬）的照護費和共同生活費，且這段乾柴烈火的愛情「性、愛俱足」，聲稱兩人2019年1月第1次見面、同年2月同居、同年3月女向男求婚。

法官最終因秦女不具照護員資格、拿不出照護薪水的具體證據，採信蘭禮證詞及醫療證明，判秦女喪失全額繼承權，並要支付敗訴的13.9萬（約新台幣562萬）律師費，但能以「無遺囑遺產分配」規則，用遺孀身分獲得47.5萬（約新台幣1922萬）遺產。蘭禮則獲得剩餘20萬（約新台幣809萬）遺產。

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