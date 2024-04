小16歲中國繼母奪亡父遺產　英國女「逆轉遺囑」拿回繼承權

▲遺產分配讓英國女子向中國繼母提出訴訟。(圖/Unsplash)



文/CTWANT

英國70歲女子蘭禮(Jill Langley)不滿小自己16歲的中國籍秦(Qin)姓繼母獲得亡父68萬英鎊(約新台幣2751萬)遺產,憤而提起訴訟並拿出關鍵證據,成功讓法官推翻父親遺囑。

據《鏡報》報導,蘭禮父親哈林頓(Robert Harrington)2020年5月以94歲高齡去世後,其54歲中國籍翻譯秦女便透過丈夫遺囑,獲得高達68萬英鎊(約新台幣2751萬)全數遺產,引發蘭禮等親族不滿。

蘭禮指出,父親2018年透過報紙上「聖誕節提供免費食物和飲料」廣告認識,認為兩人不太可能因此墜入愛河,以及認識僅11個月就結婚、爸爸婚後2個月立下「遺產全給妻子」遺囑。

攻方律師進一步曬出證據,診斷紀錄證明哈林頓2015年就出現異常行為,精神脆弱且誤以為自己是退役陸軍少校,更認為自己與女兒疏離了30年。指控秦女利用哈林頓脆弱且妄想的精神狀態,慫恿男方立下有利她的遺囑。

The daughter of a 94-year-old man who was lured into a “predatory marriage” with a woman 39 years his junior has won a court battle over a £700,000 estatehttps://t.co/zXrZAWXlPa