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女眼球上「腫塊」竟是活寄生蟲蠕動　拖2年才就醫！她曝：越長越大

▲▼ 眼睛,眼科,眼部手術。（圖／CFP）

▲女子眼睛裡長寄生蟲，2年後才就醫。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／編譯

國外一名28歲女子眼睛裡長了一個無痛腫塊，但2年間腫塊越長越大她才前往就醫。醫生發現有一隻體長10毫米的活蟲在她眼球上蠕動，開刀取出後確認這是一種蛇類寄生蟲，她也被認為是第一例刊登上國際醫學期刊的此類案例。

根據鏡報等外媒報導，患者是來自非洲剛果的28歲女子，在就醫之前有整整2年時間，左眼結膜下都有一個無痛腫塊，醫生們發現這是一隻10毫米（1公分）長的五口蟲（Pentastomid）。

五口蟲又被稱為舌蟲（tongueworm），經常以蛇類或爬蟲類為宿主，人類有可能經由食用含有蟲卵的未煮熟蛇肉或接觸受汙染的水源後感染。

報導指出，五口蟲感染症（pentastomiasis）是罕見人畜共通傳染病，主要出現在非洲、亞洲的熱帶和亞熱帶地區，大多數患者沒有症狀，因此許多案例未被記錄下來，但當寄生蟲生長、移動或死亡時可能會引發激烈免疫反應。

女子的案例被刊登在醫學期刊《美國醫學會眼科》（JAMA Ophthalmology）上，報告提到這名女子自稱從來沒有摸過蛇，也沒有吃過蛇肉，眼睛也沒有受過傷，但平常習慣吃鱷魚肉，因此推斷可能是吃下受含有寄生蟲卵的鱷魚肉之後出現眼部感染。

然而，由於她的情況非常罕見，這可能是眼科期刊上所發表的第一篇因為吃了鱷魚肉造成眼部感染五口蟲的案例報告。醫生建議開刀切除幼蟲，而非使用抗寄生蟲藥物殺蟲，是因為擔心死亡幼蟲引起患者體內危險的免疫反應，同時提醒民眾應戴手套、避免直接觸摸爬蟲類，若接觸後應洗手，並且不要食用未煮熟的蛇肉。

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