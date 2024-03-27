20歲妹子一覺醒來「累到快死掉」　送醫檢查才知懷孕8個月

▲英國一名20歲女子累到下不了床，還以為自己快死了，結果竟是懷孕。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

來自英國的塔瓦娜（Tawana Musvaburi）經常感到疲倦，有一天醒來，甚至累到根本無法下床，一度以為自己「快要死了」，直到就醫檢查後才發現，她竟然已經懷有8個月身孕。

鏡報與每日郵報報導，塔瓦娜累到以為「快要死掉了」，就醫接受超音波檢查後卻發現，子宮裡竟有一個幾乎發育完全的胎兒，而她自己絲毫沒有察覺，因為此前根本沒有經歷任何懷孕症狀，包括腹部隆起、體重增加、害喜等，一個都沒有發生。

Woman rushed to hospital thinking she's dying finds out she's 8 months pregnant https://t.co/bGNhyVvfIR pic.twitter.com/QoY1wQRLOu — The Mirror (@DailyMirror) March 26, 2024

塔瓦娜回憶，「護士告訴我，我已經懷孕8個月時，我只是一直想著，『這不可能是我的孩子，我無法接受。』我不認為自己想要這個孩子，我絕對是嚇壞了」，就連她媽媽都懷疑這是惡作劇。

儘管塔瓦娜花了一點時間，仍然很快接受「人母」的新身分，在發現懷孕僅4周又4天後，就於2023年2月27日順利生下女兒。

塔瓦娜受訪時說，「在我發現懷孕前，過著正常20歲人的生活，出去喝酒、開趴及所有20歲人會做的瘋狂事情。我覺得我很幸運，因為這一切都沒有透過某種方式傷害到我的女兒。」她形容孩子天真、活潑又很愛講話，「我熱愛成為一名母親。」