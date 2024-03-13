　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

砂石車未行駛規範疏濬路線　里港警加強取締...已告發440件

▲里港警方加強取締砂石車違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方加強取締砂石車違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局轄區有砂石車未依循規定行駛，警方將加強取締勤務，確保用路人交通安全。

里港警分局表示， 「113年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬作業」工程近期開始執行，許多運輸砂石原料的大型重車，未行駛於所規範之疏濬路線，而是違規行駛里港分局轄區里港鄉里嶺橋至里港大橋區段之水防道路，接續通往省道台22線及台3線，進而影響沿線居民生活品質及上課通勤的交通不便，恐造成重大交通事故發生。

▲里港警方加強取締砂石車違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

交通組組長林中安指出，因台3線及台22線為禁止砂石車行駛之路段(空車除外)，里港警分局為防制由高雄端進入屏東的砂石車交通違規，於113年起每日08-18時於上述路段執行取締砂石車勤務，每週共計出勤70人次警力，於規劃之勤務地點執行砂石車違規攔檢取締，共同防止重車交通違規。里港警分局今年度迄今共取締告發砂石車違規共440件，也將繼續加強取締砂石車超載、滲漏、飛散等違規事項。

里港警分局分局長温基興呼籲，大型重車駕駛人應遵循車輛規劃之路線，勿違規行駛禁行之路段，駕車時注意行車速度，切勿超速、超載及違反標誌、標線行駛；機車、轎車應遠離大型車，勿進入其視覺死角，並隨時保持防禦駕駛及行車安全距離，才能遠離交通事故傷害；警方將持續於水防道路及接續聯外道路之路段編排警力，強力執法取締；也提醒鄉親們，如欲前往水防道路旁河堤步道遊憩、運動時，務必小心來往之車輛，保護自身之安全，期望透過執法勸導取締，強化及改善交通用路環境，防制車禍及傷亡。

▲里港警方加強取締砂石車違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

ET快訊
印尼船難！1台人落海失蹤
00939和00940為何搶翻？　她分析背後2原因：找到市場
快訊／彰化水流女屍　特徵曝待指認
一堆人搶買00940！財經網美揭「銀行1數據」狂飆：錢被提光
一家5口滅門血案！　夏威夷25年最慘
史上最差！萬海去年大虧58億　配息1.5元創3年新低
陶晶瑩「辣杯杯網購」也關了　被法院扣押：損失至少200萬
選前承諾跳票！焚化爐又要蓋了　500人將包圍抗爭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園地方創生永續論壇3／23登場　即起開放報名

台東縣府推「台東卡」　每月補助1500點

台東「一起集點樹」　植樹月活動16日登場

南投男登夾報工商廣告徵女友　「有透天厝無房貸」網路熱議

水墨作品都可以吃　「幻墨．叫真」個展顛覆當代創作思維

宜蘭綠博發表主題曲　林姿妙邀大家3／30參訪「地球學院」

長者外出迷航苦蹲橋邊「我要抓蝦」　嘉義暖警助他返家

砂石車未行駛規範疏濬路線　里港警加強取締...已告發440件

「不老騎士」騎車環島　攜手嘉市警宣導反詐騙

屏東執行分署+監理站大仁科大宣導反貪　同學帶倉鼠上台領獎

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

電磁爐誤當體重機XD　阿嬤不敢直視超心虛

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

桃園地方創生永續論壇3／23登場　即起開放報名

台東縣府推「台東卡」　每月補助1500點

台東「一起集點樹」　植樹月活動16日登場

南投男登夾報工商廣告徵女友　「有透天厝無房貸」網路熱議

水墨作品都可以吃　「幻墨．叫真」個展顛覆當代創作思維

宜蘭綠博發表主題曲　林姿妙邀大家3／30參訪「地球學院」

長者外出迷航苦蹲橋邊「我要抓蝦」　嘉義暖警助他返家

砂石車未行駛規範疏濬路線　里港警加強取締...已告發440件

「不老騎士」騎車環島　攜手嘉市警宣導反詐騙

屏東執行分署+監理站大仁科大宣導反貪　同學帶倉鼠上台領獎

車位這樣挑！專家一圖秒懂「7個位置」不能選　最慘車位是它

印度總理莫迪為3座半導體廠奠基　致詞「罕見提台灣」

想當蜘蛛人？呆萌貓秀「倒立絕技」打招呼　媽嘆：智商令人勘憂

明晨還有一波低溫「掉到12度」　下波轉雨降溫時間曝

印尼船難1台人落海失蹤！　身分曝是「46歲張姓台商」

台東縣府推「台東卡」　每月補助1500點

綠界去年賺2個股本　擬配息18.2元、殖利率4.42%

巴勒斯坦12歲童放煙火遭擊斃　以國安部長：向開槍士兵致敬

託親戚照顧孩1晚竟出事！右手臂「整齊斷裂」...醫揭驚悚原因

凌晨1點傳訊問商家！她遭冷回「2字」傻眼...網掀論戰

姐弟戀生變...男趴引擎蓋挽回　女友猛踩油門！警攔2人見毒品

地方熱門新聞

「台灣好行-神山線」免費體驗　即起報名

天使雞排被爆用逾期調料　吹哨者拿12萬獎金

避免「吃紅」　營養師籲火鍋族調整調味料內容

晶品城3／15結束營業！閉館原因曝光

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

斗南鎮長青食堂中央廚房啟用　提供631位長者共餐

卵巢癌患撰寫報告呼籲大企業　納2關鍵健檢

竊賊躲暗處剝「皮」太專心警站後面渾然不知

男騎機車外出10多小時未回　枋寮警這招很快找到人

屏東縣議員潘連周當選無效　黃建溢遞補今宣誓

我的調味品合格嗎？請至台南市專屬網站查詢

青埔眼鏡蛇出沒　宗教團體放生的

屏東上百志工牛稠溪清出2千公斤垃圾

未申請整地就破壞白河水庫水源區水土保持

更多熱門

相關新聞

男騎機車外出10多小時未回　枋寮警這招很快找到人

男騎機車外出10多小時未回　枋寮警這招很快找到人

高雄市70歲陳姓男子騎機車外出未回，家人著急求助屏東縣枋寮警分局，警方調閱車牌辨識系統，確定他在轄內，出動員警搜尋，不到20分鐘找到人，將他帶回派出所休息並提供茶水，聯絡其家人將他帶回，讓家屬很感激。

婦拔機車鑰匙掉水溝　警出奇招撈起

婦拔機車鑰匙掉水溝　警出奇招撈起

屏東父子聚餐後返家自撞　19歲兒不治父酒測值1.07

屏東父子聚餐後返家自撞　19歲兒不治父酒測值1.07

即／墾丁轎車撞電桿父重傷子不治！酒測都超標

即／墾丁轎車撞電桿父重傷子不治！酒測都超標

獨／女警撞人報復涉誣告　神似周子瑜女大生現身

獨／女警撞人報復涉誣告　神似周子瑜女大生現身

關鍵字：

里港警察砂石車疏濬取締

讀者迴響

熱門新聞

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

山區驚見「全裸溶屍」！新北警識破揪真相

即／F.I.R阿沁嫩妻花花持毒　警登門搜索查扣大麻

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

三大電信都有！4G 499吃到飽「不限速」一日限定復活！

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

遭撞飛重傷搶救21天　彰化姊姊醒了

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

河北燕郊瓦斯大爆炸！整棟樓變廢墟

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

女社工上銬一幕太衝擊！「所有社工集體創傷」

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

籃籃錄影缺席⋯巫苡萱遭虧下藥XD　徐乃麟、曾國城談虐童案：太狠了

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面