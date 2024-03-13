砂石車未行駛規範疏濬路線　里港警加強取締...已告發440件

▲里港警方加強取締砂石車違規行為 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港警分局轄區有砂石車未依循規定行駛，警方將加強取締勤務，確保用路人交通安全。

里港警分局表示， 「113年度高屏溪斜張橋上下游河段疏濬作業」工程近期開始執行，許多運輸砂石原料的大型重車，未行駛於所規範之疏濬路線，而是違規行駛里港分局轄區里港鄉里嶺橋至里港大橋區段之水防道路，接續通往省道台22線及台3線，進而影響沿線居民生活品質及上課通勤的交通不便，恐造成重大交通事故發生。

交通組組長林中安指出，因台3線及台22線為禁止砂石車行駛之路段(空車除外)，里港警分局為防制由高雄端進入屏東的砂石車交通違規，於113年起每日08-18時於上述路段執行取締砂石車勤務，每週共計出勤70人次警力，於規劃之勤務地點執行砂石車違規攔檢取締，共同防止重車交通違規。里港警分局今年度迄今共取締告發砂石車違規共440件，也將繼續加強取締砂石車超載、滲漏、飛散等違規事項。

里港警分局分局長温基興呼籲，大型重車駕駛人應遵循車輛規劃之路線，勿違規行駛禁行之路段，駕車時注意行車速度，切勿超速、超載及違反標誌、標線行駛；機車、轎車應遠離大型車，勿進入其視覺死角，並隨時保持防禦駕駛及行車安全距離，才能遠離交通事故傷害；警方將持續於水防道路及接續聯外道路之路段編排警力，強力執法取締；也提醒鄉親們，如欲前往水防道路旁河堤步道遊憩、運動時，務必小心來往之車輛，保護自身之安全，期望透過執法勸導取締，強化及改善交通用路環境，防制車禍及傷亡。