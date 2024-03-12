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社會 社會焦點 保障人權

獨／女警開巡邏車撞人報復涉誣告　激似周子瑜女大生現身談和解

記者黃宥寧／台北報導

士林警分局柳姓女警員，駕駛巡邏車不慎撞倒騎乘機車王姓女大生，本用6600元和解，但柳員卻出言酸對方，王提告，柳被依過失傷害處拘役5日；事後柳再以不明的診斷證明書反告，王獲不起訴，柳則被依誣告罪起訴。今（12日）士院再開庭，王姓女大生以證人身份出庭，她激似韓團TWICE周子瑜的外貌也引發矚目。

▲柳皓心案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲柳姓女警員駕駛巡邏車撞擊王姓女大生。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

挨告的柳員從頭至尾均作無罪答辯，今年1月她聲請傳喚王姓女大生、當時一同執勤的張姓警員以及柳父，藉以證明案發當天回家有跟爸爸提到受傷的事，欲證明自己真的有受傷事實。

今（12）法院開庭安排雙方調解，王姓女大生把和解金從2萬提至5萬，她向法官解釋，修車費、打工損失、醫療費等，都遠超過這數字，2個月前對方不願意接受，那這次也不會再退讓；柳員辯護律師則說，告訴人提高金額，又找記者來，此時，公訴檢察官連忙說明，「這是駐點記者，都會在這，不是她（指王女）找來的。」

▲▼ 柳皓心 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲警備隊柳姓女警，駕駛巡邏車撞傷騎乘機車王姓女大生，竟持假診斷證明書，控告王涉犯過失傷害，反被依誣告罪起訴。（資料圖／記者黃宥寧攝）

公訴檢察官表示，任何物理作用，都會引起身體細胞損傷，極細微損傷無法提出診斷證明書，但是否確定沒有傷而構成誣告請法院審酌，並補充：「基於檢察官對被告有利與不利均需注意」，還是建議雙方和解；審判長則再問雙方是否有再調解意願，2人答應。

▲▼ 小周子瑜 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲王姓女大生顏值神似韓團台籍成員周子瑜。（圖／記者黃宥寧攝）

經調解委員一來一往，力勸兩方各退一步，甚至對王姓女大生說：「妳拿25000元跟50000元都一樣，也不會比較有錢，但可以讓人際關係變好」，這樣的說服讓王女面露無奈，柳員在律師陪同下，突再返回調解室，疑答應和解金額，並要求王女簽保密協議，不得對外公開和解內容，宛如小蝦咪對抗大鯨魚劇情上演。

雙方雖調解成功，但誣告罪屬非告訴乃論，法院仍要看證據認定，若成罪，和解可有助於降低刑期、取得易科罰金，而受命法官則安排下月再開庭，勘驗影片。

庭後，激似韓團「TWICE」周子瑜的王姓女大生步出法院，先溫柔對記者說「謝謝」，接著說有簽保密協議，所以不能對外說明，隨後快步離開。

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