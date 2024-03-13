蘇丹紅風暴！藍轟中央擺爛　王鴻薇：限王必勝一周內解決否則滾蛋

▲國民黨團召開「蘇丹紅流入國軍 食安全面淪陷 衛福部長薛瑞元只會數饅頭到520？」記者會 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

蘇丹紅風暴愈演愈烈，造成國內各大廠商、食品遭到污染，擴及不僅僅是餐飲業、糕餅業，現在連國軍膳食都遭受波及。國民黨團今（13日）上午召開記者會，痛斥陳建仁內閣難道因為進入看守狀態，所以衛福部、食藥署都在躺平、擺爛？將查察工作交給地方政府處理？且總統蔡英文、總統當選人賴清德不曾對食安風暴席捲全台向國人說明？難道現在的民進黨政府，都打算擺爛到5月19日？沒有任何一位官員要負起政治責任？

書記長洪孟楷表示，違法添加物蘇丹紅流入市面，連國軍都難以倖免，衛福部長薛瑞元抱著「待退老兵」心態，在520之前數饅頭過日子？國民黨團多次要求食藥署長，必須為這次蘇丹紅系統性食安風暴下台負起政治責任，然而，食藥署長人在哪裡？

洪孟楷問民進黨政府，全台灣還有哪個地方沒有被淪陷？根據現在所公布的產品清單，洪孟楷直言，可能還沒有看到蘇丹紅擴散全貌。洪孟楷再問衛福部、食藥署，何時才能給國人一個清楚明白的交代？還有哪一個地方哪個環節，根本還沒有查到？還是所有使用調味粉的廠商都淪陷了？

國民黨團強烈要求蔡英文出來面對，食藥署署長負起政治責任，即刻請辭下台；薛瑞元部長請出來面對媒體、面對全國人民，並且要求行政院長陳建仁說明清楚，是不是現在要力保薛瑞元，到520跟你一起離開？

副書記長王鴻薇表示，這一次蘇丹紅蔓延全台，事實上受影響的食材調味料真的非常非常多，例如麻辣鍋，已經很有人吃下肚；就算你不吃麻辣鍋，其他的食材所含的調味料，包括沙茶醬都可能含有蘇丹紅，現在很多人也不敢吃。又如鹽酥雞、炸雞、滷味、泡菜，甚至連各類型的肉乾都中標。王鴻薇要請教民進黨政府，現在民眾還能吃什麼，才能保證我們的食安？

王鴻薇提到，衛福部次長王必勝竟然洋洋得意地說，將在一個月內完全解決蘇丹紅問題。王鴻薇痛斥，蘇丹紅風暴已經延燒多久？許多商家生意都受到波及，竟然還要一個月才能完全處理完畢？王鴻薇限王必勝一周內解決，如果解決不了就滾蛋。

藍委許宇甄表示，國軍的食品安全誰來保護？對於家長來說，可以說是2度傷害，因為今年1月開始恢復了一年期兵役，役男是一天三餐都在軍營食膳，相信有許多役男都已經將含蘇丹紅的調味料吃下肚，這樣怎麼讓家長能夠放心，役男在軍中服役呢？所以衛福部必須協助國防部好好的調查；許宇甄認為，國防部真的是非常的無辜，說實在的，有這樣的衛福部，國軍還需要敵人嗎？

許宇甄呼籲賴清德，趕快出來收拾蔡英文的爛攤子，現在食安五環已經證實徹底失敗，如果按照民進黨的邏輯，現在應該要推出的是「食安七環」、「食安八環」？還是賴清德總統當選人要公布新的「食安五環2.0版」呢？無論是什麼樣的新的食安政策，賴清德總統當選人都有責任，要拿出下一任總統的態度，盡快跳出來收拾爛攤子。