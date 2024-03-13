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桃園婦衝警局「有人跟蹤我」真相曝！　看護不放心一路跟著她

▲徐婦因失智發作誤認看護在跟蹤她。（圖／大園警分局提供）

▲徐婦因失智症發作誤認看護在跟蹤她。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園87歲徐姓婦人昨日出門散步，發現遭一名女子一路尾隨，心虛的徐婦走進派出所求助，該名女子也跟隨其後，警方查詢女子身分，發現她是徐婦兒子請來的外籍看護，但徐婦因失智忘了身邊的人，經員警耐心安撫後，才逐漸回想起來，並在看護的陪同下返家。

▲▼甚至跟蹤到派出所，經員警追查才發現暖心真相。（圖／大園警分局提供）

▲▼甚至跟蹤到派出所，經員警追查才發現暖心真相。（圖／大園警分局提供）

▲▼甚至跟蹤到派出所，經員警追查才發現暖心真相。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，徐姓婦人於12日下午走進潮音派出所求助，表示她出門散步後，就有一名女子亦步亦趨的一直跟在她後面，甚至還上前想要觸碰她，讓她覺得厭煩且心生畏懼，想請警方幫忙將女子趕走。

員警得知後前去詢問女子的身分，女子出示證件表示她是徐婦的看護，當時看到徐婦要出門便上前陪同，但徐婦不讓她攙扶，還一直將她的手甩開，叫她不要繼續靠近，她擔心徐婦的安危，只好默默跟在徐婦後面確保她的安全。

警方隨後也打電話向徐婦的兒子確認，其兒子表示母親年紀大有失智情形，有時就連身邊的人也不認得，才會請看護來照顧母親的生活起居。員警了解原委後耐心安撫老婦，告訴她該名女子是來照顧她的看護，請她不用擔心，徐婦才逐漸回想起看護的身分，並在看護的陪同下平安返家。

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