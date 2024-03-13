家長看虐童案憂「怎問孩子怎麼了？」　專家列5重點：避免誘導

記者黃翊婷／綜合報導

北市1歲男童凱凱遭保母虐死一案掀起社會大眾關注，也讓部分家長擔憂，若孩子遇到不好的事情，卻不知道從何問起時，到底該怎麼辦？語言治療師葉俊亞、簡彣如曾歸納出5大問話重點，包含避免誘導式問答等等，如果孩子年紀尚小，可以觀察孩子的情緒、語調、眼神、坐姿、肢體動作等等，會更為準確。

▲近期發生多起校園霸凌事件以及虐童案，讓不少父母很煩惱該怎麼關心孩子的狀況。（示意圖／CFP，非受虐兒童。）

近期高雄、台中皆傳出校園霸凌事件，台北則發生1歲男童凱凱遭保母虐死案件，掀起社會大眾關注。有部分家長擔心，若孩子在其他環境遭遇不好的事情，例如校園霸凌、排擠或不當懲罰等等，卻不知道該怎麼開口求助，家長也不曉得該從何問起，這時候到底該怎麼辦才好？

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語言治療師葉俊亞、簡彣如先前曾透過臉書「BaeGo培果教育」發文分享類似議題，內容提到，如果想和孩子討論特殊話題，有5個重點需要注意，詳細如下：

1、從自然情境開始：選擇輕鬆的場合，例如邊吃飯邊聊天、睡前談心，不逼迫且允許孩子有現在不想講的權利，並避免拷問式問答。

2、先從其他話題閒聊：從相關事件或相近的事情開啟話題，再慢慢繞去核心問題，過程中可以引導孩子思考。

3、問題盡量聚焦且開放：問題太大會很難回答，也要避免提出只有二選一答案的問題。

4、避免誘導式問答：這會讓孩子以為問題有「標準答案」，反而可能依據大人的問答方式，湊出不合乎實際內容的回答。

5、沒說出口的有時候比說出來的更重要：可以觀察孩子的情緒、語調、眼神、坐姿、肢體動作等細節，這就是所謂的「相信直覺」，畢竟沒有人比父母更了解自己的孩子。

此外，如果對象是年紀尚小或不太會表達的孩子，治療師建議，除了簡化問題，觀察孩子情緒、語調、眼神、坐姿、肢體動作這些所謂的「相信直覺」方式，會更為準確。

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