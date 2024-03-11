知名補習班狼師猥褻女學生！4人出面控惡行　受害次數達百次

▲基隆補習班狼師涉嫌猥褻女學生，遭檢方依法起訴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

基隆市一家知名補習班驚傳狼師猥褻女學生！據了解，該狼師為補習班負責人兒子，趁著指導女學生課業時，竟伸手撫摸對方身體，有多名受害者。其中4名女學生挺身出面指控狼師惡行，而基隆地檢署近日偵結，將這名狼師依對未滿十六歲女子為猥褻行為罪嫌起訴。

經查，林姓狼師年約30歲，台大畢業之後就待在父親經營的補習班內教國中科目，但他卻被女學生指控，會趁著個別指導時，趁機偷摸女學生大腿、胸罩下緣等，還曾將女學生帶到茶水間內猥褻。

由於林男犯案時都在密閉空間，並無其他人看見他的犯行，導致女學生不敢告訴其他同學。直到2023年4月底，其中一名被害女學生在聊天過程中透露此事，才發現原來有很多人受害，甚至有的已經畢業，選擇息事寧人。

不過，仍有4名女學生決定挺身報警，並出面作證遭到林男猥褻的過程，其中女學生A以每周到補習班上課至少2日，每日進入茶水間至少1次計算，其遭到猥褻的次數竟多達100次以上。

案經基隆地檢署偵辦，檢方認定林男犯行，近日偵結將他依對未滿十六歲女子為猥褻行為罪嫌起訴。

對此，基隆市教育處指出，本案已依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」進行通報。倘經司法判刑確定或經行政調查有損害兒少權益，除依法處以罰鍰或刑責，並將提報至補習班不適任人員認定委員會，認定該師永久或四年內不得聘用或僱用。另補習班如未限期改善則將停止招生甚至撤銷立案。