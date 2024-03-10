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社會 社會焦點 保障人權

超糗片！19歲騎士北宜壓車過彎自摔　財茂彎追焦攝手全目擊

記者陸運陞／新北報導

新北市北宜公路著名景點財茂彎，昨天（9日）下午3時許，發生一起機車自摔事故，所幸，並未波及其他車輛，騎車的男子也僅受到肢體擦、挫傷，不須警消協助送醫。但該名騎士在沿途彎道時，就不斷以壓車方式過彎，全程都遭後方車輛拍下並貼上網路，這下男子耍帥不成，摔車過程反遭追焦手目擊。

▲簡男在北宜練車技，卻在財茂彎自摔。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲簡男前往在北宜練車技，卻在財茂彎自摔。（圖／翻攝臉書社團重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心 ）

據了解，騎乘普通重型機車的19歲簡姓男子，昨日下午獨自前往北宜公路跑山練車技，從新店區至坪林區來返跑，在往新店方向時，行經聚集許多「追焦攝手」的財茂彎時，簡男過彎時卻不慎自摔，簡男當場重摔在地，而機車則往路旁公車站方向拋飛。追焦目擊的民眾連忙通報119，請警消人員前來協助。

▲簡男在北宜練車技，卻在財茂彎自摔。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲簡男在在財茂彎自摔，全遭路邊追焦攝手目擊。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消抵達，發現簡男手、腳踝、膝蓋等部位有擦、挫傷，但意識清楚，向救護人員表示不需協助送醫。警方抵達，對其進行酒測，並未發現有酒駕情況，並在現場管制交通及製作現場資料，全案依規定處理，事故發生詳細原因，仍待進一步釐清。

▲簡男在北宜練車技，卻在財茂彎自摔。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲簡男在財茂彎自摔倒地，機車則拋飛撞上路邊護欄。（圖／記者陸運陞翻攝）

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