　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日男體驗「經痛模擬器」超崩潰！　歪腰哀號：痛到動不了

▲▼日男體驗「經痛模擬器」痛到崩潰！　歪腰哀號：無法動彈。（圖／路透）

▲日本男性上班族體驗「經痛模擬器」，痛到哀號「無法動彈了」。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

為了紀念3月8日國際婦女節，日本東京的EXEO集團舉辦「經痛體驗活動」，希望能讓公司廣大男性職員，更能夠同理女性同仁。26歲的柴崎雅也使用模擬裝置後，忍不住表情扭曲、歪腰哀號，「我動不了了，痛到我站不起來。」

EXEO集團7日舉行「經痛體驗活動」，柴崎雅也體驗後直呼受不了，「我現在了解到，女生每個月都必須一邊工作、一邊與這種疼痛對抗。女生能夠做到這一點，真的很不可思議。我真的很尊敬她們。」

經痛模擬器「perionoid」是奈良女子大學與新創公司Osaka Heat Cool聯合研發。使用者將一塊襯墊放在肚臍下方，收到電子信號後，下腹部肌肉就會受到刺激，進而引發抽搐與痙攣，達到模擬經痛的效果。

▲▼日男體驗「經痛模擬器」痛到崩潰！　歪腰哀號：無法動彈。（圖／路透）

EXEO集團逾90%員工都是男性，因此公司希望創造「男性員工更支持女性同仁」的工作環境，包括她們申請生理假的時候。公關負責人小倉真希說，「我們希望那些今天體驗過（經痛）的人，能夠回到辦公室談談他們的感受，並且傳遞他們了解到的事情。」

《路透社》報導，日本法律規定，公司與企業必須允許女性員工休生理假，卻無明文規範休假時數仍需支付工資。調查顯示，大約一半的女性員工從未休過生理假。

ET快訊
「甜甜價入手台積電」他賺到頭期款：買房有底氣！全場驚呆
獨／台灣隊長結婚了！　辣妻「老大」絕美婚紗曝
黃品源今北京辦婚禮！　娶俄羅斯美女鋼琴家
婁峻碩婚禮爆吵到悔婚　鬆口認了：我是控制狂
快訊／10比1猛攻！戴資穎橫掃「空靈女神」　挺進法國賽4強
情纏范逸臣15年不婚！田中千繪吐「身邊8成朋友都離婚」
狼狽畫面曝！球棒打丟丟妹男友　3煞「戴安全帽」進警局
林哲熹結婚了！　牽10年女友完成登記：好不真實
撞丟丟妹Land Rover！3煞人手一支球棒狂毆　疑尾隨伺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

23：59領錢「被關在銀行」　女趴地求救慘烈一幕曝光

「拒幫口交」慘遭2友砍殺！　40歲印度男陳屍池塘

澳大堡礁大規模白化「20年來最嚴重」　專家：像在煮珊瑚礁

日男體驗「經痛模擬器」超崩潰！　歪腰哀號：痛到動不了

92歲媒體大亨梅鐸6月迎娶「人生第5春」　新娘是67歲俄科學家

以哈停火談判10日重啟　納坦雅胡：不會屈服國際壓力

快訊／菲律賓發生規模6.0地震

24歲日男「吞28包毒品」搭機！　人體運毒闖關成功卻暴斃旅館

慟悼鳥山明！40年好友桂正和「以為我會更早走」　1句OK成最後對話

赴日注意！橫濱市將修法　轄內約2700座公園2025年起禁菸

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

男搶到IU演唱會門票歡呼　公司同事為他拍手祝賀XD

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

23：59領錢「被關在銀行」　女趴地求救慘烈一幕曝光

「拒幫口交」慘遭2友砍殺！　40歲印度男陳屍池塘

澳大堡礁大規模白化「20年來最嚴重」　專家：像在煮珊瑚礁

日男體驗「經痛模擬器」超崩潰！　歪腰哀號：痛到動不了

92歲媒體大亨梅鐸6月迎娶「人生第5春」　新娘是67歲俄科學家

以哈停火談判10日重啟　納坦雅胡：不會屈服國際壓力

快訊／菲律賓發生規模6.0地震

24歲日男「吞28包毒品」搭機！　人體運毒闖關成功卻暴斃旅館

慟悼鳥山明！40年好友桂正和「以為我會更早走」　1句OK成最後對話

赴日注意！橫濱市將修法　轄內約2700座公園2025年起禁菸

長榮海運2月營收年增6成　陽明年增26％

桃園就服中心三月2場次原住民亮點徵才　釋1600職缺...最高薪7.5萬

23：59領錢「被關在銀行」　女趴地求救慘烈一幕曝光

陸漁船翻覆案協商破局？　陸委會：只是到一個階段，沒有破裂

蘇丹紅與咖啡列同級致癌物　徐巧芯：所以我每天都在吃蘇丹紅？

綜藝天王田村淳在台灣！　拍超夯日綜「我太激動了」地點秒被認出

14期6.4億地王買家出現　曝最快2025推案

「拒幫口交」慘遭2友砍殺！　40歲印度男陳屍池塘

極冷空氣最強時刻來了！急凍8度挑戰寒流　下周一雨更大

「甜甜價入手台積電」他賺到頭期款：買房有底氣！全場驚呆

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

國際熱門新聞

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

即／鳥山明病逝　航海王作者500字悼念摯友

網紅最慘一夜情　男方「2秒繳械、1發結束」

2千人裸體郵輪　他揭內幕：老婆很喜歡

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

A&F股價「狂漲近400%」勝過輝達

短裙妹飆車炫技　小褲褲露出來了

被梅西救了一命！90歲奶奶逃過哈瑪斯槍口

他下藥迷暈妻「10年內邀83人性侵」！

美聯航客機「起飛後」輪胎掉落！多車遭砸毀

8歲童飛出旋轉溜滑梯　頭部重摔墜地亡

罕病女拿270萬補助　被抓包是跑步達人

更多熱門

相關新聞

24歲日男「吞28包毒品」人體運毒暴斃

24歲日男「吞28包毒品」人體運毒暴斃

日本一名24歲男子2023年陳屍於千葉縣的一間旅館，而法醫事後卻在驗屍過程中，從他的體內找到28包裝有毒品的塑膠小包，其中包含250克古柯鹼與10克大麻。根據調查，男子同年6月鋌而走險從美國「人體運毒」回日本，怎知卻因此喪命。而警方除了將死者函送檢方偵辦外，也將其餘3名共犯依走私毒品嫌疑逮捕。

鳥山明猝逝！40年好友桂正和慟「以為我會更早走」

鳥山明猝逝！40年好友桂正和慟「以為我會更早走」

赴日注意！橫濱市將修法　公園2025禁菸

赴日注意！橫濱市將修法　公園2025禁菸

鳥山明「最有名作品」排行榜　七龍珠第1

鳥山明「最有名作品」排行榜　七龍珠第1

鏟雪挖到兔子大福　27萬網友朝聖

鏟雪挖到兔子大福　27萬網友朝聖

關鍵字：

日韓要聞月經生理期經痛經期

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

冰箱食物被偷吃！她加瀉藥抓人　學姐拉不停嗆告

丫頭4點聲明「確認此次票作廢」

快訊／日漫《七龍珠》作者鳥山明病逝　

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

前球星陳凱倫逼隊友妻口交　判刑1年6月定讞

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

「女兒太漂亮」DNA鑑定心碎　她被趕出家門

雲林死亡車禍　自撞電線桿17歲男不治

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

即／丟丟妹男友被打現場曝　動手3男遭警包圍蹲地

明最冷！　下波「全台雨更大」

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面