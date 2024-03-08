日男體驗「經痛模擬器」超崩潰！　歪腰哀號：痛到動不了

▲日本男性上班族體驗「經痛模擬器」，痛到哀號「無法動彈了」。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

為了紀念3月8日國際婦女節，日本東京的EXEO集團舉辦「經痛體驗活動」，希望能讓公司廣大男性職員，更能夠同理女性同仁。26歲的柴崎雅也使用模擬裝置後，忍不住表情扭曲、歪腰哀號，「我動不了了，痛到我站不起來。」

EXEO集團7日舉行「經痛體驗活動」，柴崎雅也體驗後直呼受不了，「我現在了解到，女生每個月都必須一邊工作、一邊與這種疼痛對抗。女生能夠做到這一點，真的很不可思議。我真的很尊敬她們。」

經痛模擬器「perionoid」是奈良女子大學與新創公司Osaka Heat Cool聯合研發。使用者將一塊襯墊放在肚臍下方，收到電子信號後，下腹部肌肉就會受到刺激，進而引發抽搐與痙攣，達到模擬經痛的效果。

EXEO集團逾90%員工都是男性，因此公司希望創造「男性員工更支持女性同仁」的工作環境，包括她們申請生理假的時候。公關負責人小倉真希說，「我們希望那些今天體驗過（經痛）的人，能夠回到辦公室談談他們的感受，並且傳遞他們了解到的事情。」

《路透社》報導，日本法律規定，公司與企業必須允許女性員工休生理假，卻無明文規範休假時數仍需支付工資。調查顯示，大約一半的女性員工從未休過生理假。