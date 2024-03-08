假特工真無業！　「反送中女孩」被騙還嫁給他

圖、文／CTWANT

李姓男子假冒身份，自稱是AIT（美國在台協會）特勤隨扈與情報部門特工，偽造各種證件、工作照片甚至於假槍，主動接近有「反送中女孩」之稱的前民進黨黨工張女，兩人也在去年結婚。但張女漸漸發現，李男外館身分全都是假的，還因為到處騙錢被許多人追債，連太太的朋友也騙，事後雖李男在社群媒體上向張女道歉，但她堅持提告，警方將李男拘提到案，還在他的住處查獲玩具槍跟子彈，將他移送檢方複訊後2萬元交保。

▲張女說，李男每天都會假裝出門工作，有時還謊稱要開軍事相關會議而穿著軍服上班。（圖／CTWANT提供，下同）

張女回憶，2022年發生台南殺警案時，她在網路上寫了幾篇探討警消福利的文章，引起不少迴響，李男也私訊她說「謝謝妳，剩下來就是我們這些活下來的學弟的事了！」張女感到好奇，詢問李男在哪單位服務，李則透露自己是駐台外館的軍人，同梯的好友在阿富汗戰死，因此對軍警的遭遇感同身受。

李男告訴張女，自己在美國出生，國中時期才回到台灣，因為有美國籍，在19歲簽約加入美軍，還傾訴他派駐葉門時在執勤時殺人所造成的心理創傷。李男說，雖然張女不認識他，但他早就見過張女；他說，2019年6月張女到香港記錄「反送中」時，他正好被美國政府派到香港，當時就負責觀察這個台灣人在香港做什麼。

張女於2019年獨自前往香港，參加當地反對《逃犯條例修訂草案》的抗議活動（簡稱反送中），並在社群媒體上紀錄一切，包括當時遭到港府以催淚彈暴力驅離，吸引逾40萬網友追蹤關注此事，因此被香港網友暱稱為「來自台灣的IG女孩」，在台灣則簡稱她是「反送中女孩」。

張女說，李男常以「夜間值勤」為由，在網路上找她聊天，2022年10月，張女擔任「白晝之夜」的舞者，李男告訴她，自己擔任AIT官員隨扈，因此也在現場，相約見面喝一杯；李男當天在外套下穿著防彈背心出現，腰際帶著一把槍、腳踝上還藏了另一把槍，看起來就是維安隨扈的打扮，因此從來沒有懷疑他的身分，而且自己也算是半個政治工作者，理解有些事情不該過問，況且就算有懷疑也無從查證，後來兩人就經常見面，進而交往，後來因為張女懷孕，兩人在去年12月登記結婚。

▲張女流產後，李男在社群媒體貼出與「同事」開會的照片，聲稱大家為了體諒他的心情，在會報中提到有兒童傷亡的部分時，會刻意讓他離席。

張女說，她結婚後與李男的家人更熟，雖然李男也對家人聲稱自己在AIT工作，但張女在聊天中發現，李男告訴父母的工作內容，似乎都是她在陳抗現場或是政治造勢場合的見聞，李男每天也會在社群媒體上發「工作日誌」紀錄生活，內容包括總統蔡英文的近距離照片，或是自己穿著軍裝的模子，在李男建構的世界觀中，有AIT同事、軍中同梯、長官、學弟，甚至傳給她一張自己中彈的照片，讓張女認為，不該多過問這些曾帶給他心理創傷的事件。但張女後來無意間聽朋友講起，才知道真的彈孔旁邊應該有油漬，李男在照片中的衣服「彈孔」只有燒焦痕跡，很可能是用菸燙出來的。

張女說，她每天上班時李男也會跟著出門「上班」，還聲稱有時候必須到在台協會上班，有時候視任務需求不必進去，甚至有時候因為要開重要會議，早上還會穿著全套軍服出門。但她後來才知道，李男其實是無業遊民，還利用假冒AIT官員身分，幫其他被害人辦簽證、換匯，但收了錢卻沒有下聞，有愈來愈多的人找不到李男，轉而找她求助，讓她愈來愈懷疑，只是當時正值選戰期間，她也無暇想太多。

▲張女發現李男把她的帳戶盗領一空，報警逮捕李男，移送檢方後以二萬元交保。

張女長期參與社會運動，也曾擔任民進黨黨工，與許多民進黨人交好，李男因她的關係，認識不少綠營人士；張女說，她發現李男會利用從她而來的人脈關係，去取得別人的信任，還在外聲稱自己跟民進黨人或是警消人員很熟，有一次，她就聽到李男向別人自稱跟民進黨一位台北市議員關係密切，但只有她知道，李男只是因為她的關係見過對方，兩人根本就沒有交情。

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