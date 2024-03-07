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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

邱國政：115年擁66架新式高教機　天弓、雄風三型產製完成

軍聞社／記者黃劭恩臺北7日電

國防部長邱國正7日出席立法院外交及國防委員會，實施第11屆第1會期業務報告，邱部長針對當前重要國防施政規劃進行說明，透過報告內容期使委員瞭解當前重大國防政策，並支持各項國防事務推動。

邱部長首先針對當前重要國防施政，區分「掌握安全情勢，促進區域和平」等11點要項進行報告，並強調為建構堅實的國防力量，國防部將持續精進各項國防施政，整建可恃防衛戰力，以達成守護家園使命。

首先針對當前全球及印太區域情勢，邱部長表示，全球安全情勢受多重因素影響，其中，俄烏戰爭、以哈衝突以及臺海情勢是國際社會高度關注的焦點，各國藉由國防開支及擴大友盟軍事合作等方式，應對安全環境的變化。然而，臺灣位處地緣戰略關鍵位置，中共持續對我操作機艦侵擾、網路攻擊、認知作戰及施放空飄氣球等灰色地帶威脅，並提升軍事威懾力度。國防部將積極與理念相近國家強化軍事安全領域的交流與合作，致力捍衛區域的和平穩定。

在掌握敵情威脅方面，邱部長表示，中共建軍方向以朝境外全域作戰轉型，強化軍事威懾能力。另針對國際政要訪臺、美對臺軍售及推動友我法案等事件，中共及升高對臺威懾力度，並實施「聯合戰備警巡」，或以聯合軍演危害臺海安全；而近期中共以無人機及空飄氣球，侵擾臺灣本、外（離）島與情蒐，以及藉由海洋調查船、測量船採「以民掩軍方式」，結合海上民兵及海警部隊等灰色地帶襲擾多樣化威脅手段，增加我海、空兵力應對負荷，並企圖模糊海峽中線的存在。國軍將持恆加強聯合情監偵手段，發揮早期預警功能，嚴密掌握共軍對臺軍事動態並審慎應處。

解放軍東部戰區聯合演練。（圖／資料照／翻攝自央視）

▲▼解放軍東部戰區聯合演練,中共環台軍演。（圖／翻攝自央視）

針對國軍戰訓整備作為，邱部長指出，國軍嚴密監控臺海動態，針對各類灰色地帶威脅態樣妥慎應處；另為強化國軍備戰訓練，依共軍近年擾臺模式與敵可能行動，完成「漢光40號」電腦輔助指揮所演習想定場景設計，驗證國軍灰色地帶應處以及防衛作戰各階段之處置程序，並磨練各級指揮官作戰決策能力、參謀判斷與計畫作為，達成聯戰指揮與全民總力整合等訓練目標。國軍也透過平時戰演訓任務，建構重層防禦體系，以提升關鍵基礎設施安全及韌性，持續強化危機預應作為，致力戰訓整備、精進後勤支援能量，組建可恃之國防武力。

在反制認知作戰方面，邱部長指出，隨著兩岸情勢變化，中共利用臺灣言論自由環境，積極對我運用三戰，操作「錯假訊息」及「爭議訊息」，企圖裂解、分化國人，以達成認知作戰目的。國軍平時運用預警應處機制，全天候掌握輿情，針對錯假訊息，依循「追根溯源、查證、損害評估、澄清與反制」原則，迅速澄清說明，降低錯假訊息可能造成之危害，並透過多項管道與方式，提升民眾媒體訊息辨識能力，提供正確軍事訊息，深耕全民國防理念，使國人瞭解當前處境和潛在威脅，以建構全民防衛意識。

在強化指管通資效能方面，邱部長指出，因應敵情威脅快速變化及作戰型態改變，參考各國發展及科技趨勢，國軍持恆透過「強化指管系統」、「資訊安全防護」、「提升電戰能量」及「專業人才培育」等作為，逐步提升整體通電資戰力。為確保國軍通電資戰力發展方向符合未來作戰需求，本國防自主、研發創新原則，以自訓、委外訓練等方式，運用國內外院校及科研單位學術合作，提升人員技術能力，並透過各項戰演訓時機，驗證資電作戰戰具與戰法，爭取國軍資電戰力優勢。

▼漢光39號演習實軍操演。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

▲▼漢光39號演習實軍操演。（圖／翻攝國防部發言人臉書）

針對武器籌獲規劃，邱部長表示，國防部113年度軍事投資預算獲賦1,255億元，以符合持續案需求（1,077億元）為優先，持續推動機艦國造等重大計畫，新增案則置重點於建構無人載具與強化分散式指管系統及防護能量，積極推動兵力整建。近來全球軍工業受俄烏戰爭及以哈衝突的影響，國際軍品產能不足導致供需落差，產生美對臺軍售延宕的風險。對此，美國務院、國防部及國會已成立專案小組(TIGER Team)優化對臺軍售執行，國防部將持續與美方各單位密切合作，通盤考量防衛需求及對美軍購執行現況，以併行互補方式，結合美方對我多元軍事援助措施，增加國軍軍事投資配置彈性，期能儘速獲得所需武器裝備，以達兵力整建之目標，提升國軍防衛韌性。

邱部長進一步指出，美國會於「2023財政年度國防授權法(National Defense Authorization Act, NDAA)」中納入「強化臺灣韌性法(Taiwan Enhanced Resilience Act, TERA)」專章，是繼「臺灣關係法」確立軍售援臺政策後，內容最為具體且提供更多對臺援助的美國法律，美國會訪團於法案生效迄今，已多次來臺與本部面對面溝通，瞭解執行窒礙及我方需求，並綜合所獲意見後透過立法作為，監督美行政部門落實執行。國防部將充分運用此契機，與美行政部門藉由年度對話機制，達成深化雙邊安全合作共識。

為提升國防自主能量，國防部前瞻科技趨勢，整合運用國內產、學、研界等科研能量及供應鏈，推展國防先進科技研究及武器系統研製，帶動國防產業供應鏈發展，擴大產業規模，強化國防自主能量。112年度執行先進科研140案，開發航太動力、水下偵知及雷達光電等關鍵技術；113年計畫執行125案，置重點於下一代戰機、新式船艦及人工智慧等領域；規劃於113至117年結合國內產業供應鏈，加速產製無人機，以增加戰場監控、敵情偵蒐能力。

此外，針對機艦國造及海空戰力提升部分，邱部長表示，目前執行新式高教機產製，迄112年累計交機27架，預劃115年達成66架產製目標；國艦國造持續推動潛艦等5型艦籌建，其中潛艦目前執行裝備功能測試及泊港測試作業，新型兩棲船塢運輸艦已於112年6月19日成軍，餘高效能艦艇、新型救難艦及新一代輕型巡防艦均按節點管制執行；「海空戰力提升計畫」產製陸劍二、雄風及天弓三型等9型飛彈，規劃於115年全數完成；國防部持續督導中科院，依計畫籌建各軍種所需武器裝備，提升國防自主能量，強化國軍整體戰力。

▼新式高教機出廠，112年已交付27架。（圖／軍聞社）

漢翔公司創立50周年　新式高教機出廠邁向新世紀

針對堅實全民防衛動員方面，邱部長表示，將持續推動各級動員計畫策頒，並透過每月跨部會合署作業、計畫審議、業務訪評、演習驗證及人力培訓等，以強化跨部會整合。113年教育召集除原有專長複訓、射擊訓練及戰術行軍等軍事專業課程外，新增民防協力課目，置重點於強化關鍵基礎設施防護及戰傷救護等演練，同時透過增加14天教召訓額7,900餘員，結合年度演訓及辦理志願教召等作為，持續提高訓練質與量，以穩固後備部隊基礎戰力。

邱部長提及兵役整備時指出，回復徵集1年常備兵現役，已於112年12月29日公告1年期滿，113年1月1日起，徵集94年次以後出生役男。各新訓中心已完備內部管理、專長遴選、單位選填等整備，1、2月份役男2,100餘員已在北、中、南、東等地區入營。除完成一般裝備、服裝經理品、營舍整修及訓練用彈等整備；在役男入伍訓練期間，採循序漸進方式，提升訓練強度與深度；部隊服役期間，依作戰任務及編制專長施訓，持續強化單兵戰技、新式武器操作、民防任務等訓練，並藉基地輪訓實施作戰計畫演練、各式武器實彈射擊及民防任務測考，結合年度各項重大演訓實施演練，使役男具備個人作戰職能，成為國土防衛任務的堅實戰力。

為強化官兵職能，邱部長表示，國軍持續強化軍事教育及鼓勵官兵終身學習，結合現階段國防革新、資電科技發展、國軍新式武器系統使用及未來戰爭型態，在既有制度及規範下，落實軍事教育及訓練，以培育未來優質人力；同時，採「質量並重」方式，運用多元招募管道吸引優秀人才投身軍旅。

最後，有關制修國防法案、完備國防法制等方面，邱部長指出，為強化部隊紀律及維護軍中人權、推動部隊調查及救濟程序法制化，國防部擬具「陸海空軍懲罰法修正草案」及「軍人權益事件處理法草案」等法案，兼顧紀律與人權維護，並保障官兵權益。

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