現場畫面曝！包商清浮渣跌落污水沉澱池　2同事丟救生圈來不及

▲張男進行浮渣清除作業時不慎自浮渣孔跌入沉澱池中。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市酒泉街污水處理廠今(3日)上午11時03分許傳出意外，初步了解，一名年約30歲的張姓委外廠商今午在進行浮渣清除作業時，疑似地滑不慎失足跌入水深約10公尺的沉澱池中，警消獲報後火速到場，但仍未尋獲張男身影，目前現場正在進行抽水作業，截至下午2時許水深還有2.5公尺，預計還要1小時才能將污水完全抽除。

北市府工務局衛生下水道工程處總工程司陳政予表示，該名張姓男子今上午與另外2名同事、3人一組到污水處理場沉澱池進行浮渣清除作業，但疑似因浮渣泡沫較滑，過程中張男不慎失足滑落池內，當時另外2名同事見狀，立即拋出救生圈嘗試救援，但張男沒有抓住，身影隨即消失，現場立即通報求救，消防隊也於11時07分到場，但目前仍未尋獲。

陳政予說，目前正在積極辦理抽水作業，該沉澱池水深約10公尺，截至下午2時許還有約2.5公尺左右，預計再1小時內就能將污水完全抽除，但預估池底下方有大量污泥，後續仍待污水抽除後救援人員才能進入槽內搜救。

陳政予表示，初步了解，相關作業程序都有按照規定落實，3人一組作業互相負責監督救援，平時也有進行教育訓練；失足落入池中的張男有一定年資，也熟悉操作過程，此次不慎自長度約2公尺、寬度80公分的浮渣孔跌入池中，詳細事發原因為何，仍待後續進一步釐清。

▼北市府工務局衛生下水道工程處總工程司陳政予。（圖／記者黃彥傑攝）