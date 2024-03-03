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把她的臉刺身上　性感女模辦感謝祭「無套讓男粉上」！網見影片炸了

▲▼墨西哥23歲的《花花公子》模特兒魯伊斯（Karely Ruiz）。（圖／翻攝自IG）

▲魯伊斯因為粉絲將她的臉刺在手臂上而「獎勵」對方進行無套性行為。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

網路最近流出影片，爆料墨西哥23歲的《花花公子》模特兒魯伊斯（Karely Ruiz）因為一名狂粉將她的臉刺在了手臂上，與對方進行「無套性行為」作為對粉絲的「獎勵」，而引發輿論爭議。

《每日星報》引述當地媒體指出，影片中，這名身份不明的粉絲全程戴著面罩，但魯伊斯身上獨特的刺青卻清晰可見。媒體指出，魯伊斯與這名粉絲發生性行為時，並未採取任何保護措施，而魯伊斯這次發出的「粉絲福利」據說是為了「獎勵」對方將她的臉刺在手臂上的行為。

影片曝光後，瞬間在社群媒體上引發激烈討論，有網友質疑魯伊斯為何要拍攝這類內容，還抨擊她在發生性行為時未採取保護措施，直言「太噁心了，她的職業讓她傳播性病的風險大增，不戴套的話為什麼要做？」不過，也有網友認為，魯伊斯的行徑與她的專業相符，「這樣才有更多人為她的OnlyFans付費啊」、「粉絲很開心啊，有何不可？」

▲▼墨西哥23歲的《花花公子》模特兒魯伊斯（Karely Ruiz）。（圖／翻攝自IG）

▲去年剛買了名車的魯伊斯，被抨擊為了金錢出賣身體。（圖／翻攝自IG）

去年，魯伊斯才剛花700萬墨西哥披索（約新台幣1300萬元）買了一輛瑪莎拉蒂，並在網上高調炫耀。和粉絲床戰的影片流出後，網上有不少人也開始指責她「為了金錢出賣自己」，「所以說『世上最古老的職業』才是最賺錢的」、「該死，我也想賣掉我的身體！」

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