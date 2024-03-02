年前多次報案「媽媽被殺」！偷車嫌曾就醫　不到1月連奪2命

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

34歲簡姓男子2月29日偷竊貨車在台62線追撞騎士、衝進八堵分駐所撞警連奪2命，後在逃逸途中遭台鐵區間車撞斃。簡母事後解釋，兒子有幻覺、幻聽等症狀，而對此，瑞芳分局澳底所所長今(2日)出面說明，表示簡嫌常幻覺以為媽媽被哥哥殺害而報警，直到2月9日衛生所提供相關建議後，由家屬陪同就醫，但沒想到才不到1個月，簡嫌就犯下此案。

▲基隆八堵分駐所門前已設置臨時性水泥防撞石墩。（圖／記者郭世賢翻攝）

簡母深夜接獲兒子犯案後又被撞死的噩耗，當場崩潰，並愧疚直呼「對不起警察」。她事後透露，兒子有幻覺、幻聽症狀，年前就曾帶去就醫，也有服用藥物控制，沒想到會發生此事。





▲偷貨車撞死八堵分駐所員警，簡母認屍當場崩潰。（圖／記者黃宥寧攝）

對此，瑞芳分局澳底所所長今出面說明，表示簡嫌在過年前經常幻覺媽媽媽被哥哥殺害，或是媽媽被殺而報警，但警方受理後前往查訪，卻一無所獲，警方後續也察覺到簡嫌行為迥異，於是主動請家人聯繫就醫。

後續經由衛生局提供相關建議之後，簡母便帶著簡嫌到基隆長庚進行醫療處置，並於2月9日就醫在案，當天即返家，但沒想到事隔不到1個月，簡嫌就犯下此案，也讓家屬痛苦不已。