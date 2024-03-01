　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不爽遭控性侵！狠夫開車撞入家門　亂刀刺死妻子「兇殘挖心」

▲▼巴西狠夫馬塞洛在殺死妻子後，殘忍地摘除了她的心臟與其他器官。（圖／翻攝自X）

▲巴西狠夫馬塞洛在殺死妻子後，殘忍地摘除了她的心臟與其他器官。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

巴西一名丈夫在被妻子指控性侵後，竟突然發狠用車撞壞房子大門，闖入妻子的住所並殘忍地用刀將妻子刺死。令人震驚的是，這名男子在殺害妻子後，竟在現場挖出了她的心臟，並將其他器官摘除。

據《每日郵報》報導，53歲婦人米萊娜（Milena Dantas Bereta Nistarda）在當地2月26日上午9時30分向警方尋求庇護，指控其丈夫馬塞洛（Marcelo Nistarda Antoniassi）經常將她囚禁在家、強迫她發生性行為，還在她的手機裝上定位APP，時時追蹤她的位置。

米萊娜報案4小時後，警方在下午1時30分左右，發現馬塞洛趁著米萊娜獨自在家，開車撞壞家門，並殘忍地將她殺死。警方描述，「這名男子闖入家中後，刺傷了他的妻子，導致妻子當場死亡。嫌犯事後試圖逃跑，但被警方當場抓住。」

報導稱，警方趕抵現場時，馬塞洛正拿著一把刀將米萊娜的心臟挖出，而死者的其他內臟也已被摘除。嫌犯向警方坦承自己殺害了妻子，並要求警方向他開槍。員警和他談了幾分鐘後，他同意放下刀具，跟隨警方前往附近警局，但他拒絕回答任何問題。

據悉，這對夫妻已結婚29年，並育有一名成年兒子。他們的孩子在數月前離開了家，此後馬塞洛對米萊娜的施暴便日益增加。目前，警方已依謀殺罪名對馬塞洛進行逮捕，而他也將在出庭後被還押候審。米萊娜的葬禮將在屍檢後進行。

ET快訊
黃仁勳欽點5台廠導入機器人應用　鴻海、巨大都在列
汪小菲直播帶貨被「砸場」！兒子喊：有屎味
快訊／入夜雨勢升級！18縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝光
台南女私處除毛「下體被PO在IG」！怒告美容師結果出爐
黃仁勳臉上一道疤　自曝：在夜市被刀劃傷
西門唐吉訶德又出包！老鼠藏貨架「偷看客人」還眨眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲將立法懲罰分享深偽情色圖片　最高判7年

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

導覽皇居外苑英語超流利　東京4歲、7歲小兄弟爆紅

日本62歲男獨自搭乘「動力飛行傘」　飛到一半墜海慘死

逃亡16年突發文「警察抓不到我」　泰男公開藏身處落網

開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺、進行疏散

經濟艙睡好覺「3大秘訣」揭曉　專家：座位最重要

「台灣」成旅遊首選！日圓貶值屢創新低　日本高中修旅改來台灣玩

澤倫斯基香格里拉對話演說：逾百國家組織參加烏克蘭和平峰會

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

宋芸樺將赴美進修「男友隨行當書僮」　不怕忘繳管理費：我都手機轉帳！

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

澳洲將立法懲罰分享深偽情色圖片　最高判7年

北韓慘了！南韓府方強調「立刻採取報復措施」　回應千顆糞便氣球

導覽皇居外苑英語超流利　東京4歲、7歲小兄弟爆紅

日本62歲男獨自搭乘「動力飛行傘」　飛到一半墜海慘死

逃亡16年突發文「警察抓不到我」　泰男公開藏身處落網

開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺、進行疏散

經濟艙睡好覺「3大秘訣」揭曉　專家：座位最重要

「台灣」成旅遊首選！日圓貶值屢創新低　日本高中修旅改來台灣玩

澤倫斯基香格里拉對話演說：逾百國家組織參加烏克蘭和平峰會

美日球探觀戰很習慣　徐若熙領味全止敗：贏球治百病

1公分之差驚險守住金牌！林昱堂提看法盼國邀賽更好

藍白擬提「補助老人健保」　吳欣岱轟民眾黨：背叛青壯年世代

華南盃少棒台北市奪冠　U12中華隊培訓名單出爐

黃仁勳虛擬AI：輝達模型可以幫台灣預測颱風

看出徐若熙有點緊張　葉總納悶岳政華短打認定

黃仁勳演說／欽點5台廠導入機器人應用　鴻海、巨大都在列

泰國免簽衝了！普吉島必玩　搭長尾船登007島、躺獨木舟看割喉島

快訊／入夜雨勢升級！18縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝光

「台灣最速男」大雨中摘銅　楊俊瀚：近期表現最完整一戰

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

國際熱門新聞

天災前兆？　越南驚現4.5公尺地震魚

90歲老兵還在打工！　女主播24小時募715萬「送他去退休」

北韓昨晚再空飄「穢物氣球」　南韓收到600顆

日本最矮的山！「海拔6公尺 」攻頂只要1分鐘

北韓空飄糞球720顆　南韓汽車「遭屎砸壞」

北韓慘了！南韓強調「立刻採取報復措施」

2000隻蛾飛入飯店房間　爬滿蚊帳畫面曝光

快訊／東京迪士尼停電　遊樂設施停擺

中樂透火速離婚　她3千多萬全歸前夫

出發前PO文　50萬郵輪之旅毀了

富人理財3大習慣曝！　花最多錢在1件事上

北韓再飄「屎彈氣球」首爾發安全警告

18歲男刮刮樂中3千萬元　一夜變千萬富翁

員工忙婚禮「沒秒回老闆訊息」遭嗆

更多熱門

相關新聞

送貨員亂倫性侵11歲繼女　關60年鞭42下

送貨員亂倫性侵11歲繼女　關60年鞭42下

馬來西亞一名33歲男性送貨人員對繼女伸出狼爪，在2021年6月至11月期間性侵當時才11歲的繼女，面臨5項指控。法官2月29日裁定被告5項指控全數成立，判處60年徒刑和42下鞭刑。

2少女屍體被吊在樹上　家屬控遭3男性侵

2少女屍體被吊在樹上　家屬控遭3男性侵

正妹西門町公廁拍「野戰片」　人財兩失下場超慘

正妹西門町公廁拍「野戰片」　人財兩失下場超慘

林奕華連帶賠123萬確定　范雲轟蔣萬安：如何看副市長卸責？

林奕華連帶賠123萬確定　范雲轟蔣萬安：如何看副市長卸責？

慶生喝醉！她遭2男性侵還被嫌：很臭

慶生喝醉！她遭2男性侵還被嫌：很臭

關鍵字：

巴西性侵割心臟Milena Dantas Bereta NistardaMarcelo Nistarda Antoniassi

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm

「優秀的星二代有誰？」　網點名3對夫妻超會教

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面