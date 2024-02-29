大谷翔平結婚！網全炸裂「震驚整個地球」　女粉哀嚎：明天不上班

▲大谷翔平首穿道奇球衣參加春訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國職棒大聯盟道奇隊投手大谷翔平29日在個人Instagram上閃電宣布結婚，寫道「今天向大家報告我結婚了」，並提到對方是一名「日本女性」。消息一出，有日本網友就留言說「大谷翔平結婚震驚了整個地球」，還有粉絲受到太大衝擊表示，「明天請假不上班了」。

大聯盟春訓中的大谷翔平突然發表結婚的訊息，震驚了網路社群，「明天請假不上班了」、「大谷翔平的結婚震驚了整個地球」、「從年齡上看應該是這樣（結婚），雖然很震驚但還是恭喜了」、「最厲害的是，直到結婚前都沒有被狗仔隊拍到」、「恭喜全日本的寶貝男孩結婚啦」等引起了全球網友騷動。

不過，也有網友開玩笑地表示，「居然和我以外的人結婚了，但還是恭喜！」、「彷彿聽到全世界女性的哀鳴」、「是不是想專心打球才選擇4年才能慶祝一次的日子結婚？」

此前，大谷翔平發文提到，他將在新的團隊和新的環境中起步，希望夫妻二人（還有一隻狗狗）能互相扶持，並與粉絲們一起走下去，雖然還有很多不成熟的地方，但希望大家能溫暖以待。

大谷翔平全文：

感謝各位一直以來的熱情支持。新的賽季即將來臨，但今天我要向大家宣布我已經結婚了。

接下來將在新的團隊與新的環境中重新開始，但我們兩人會互相扶持合作，也希望各位粉絲能夠和我們一起攜手同行。



雖然還有很多不足之處，但仍請各位能用溫暖的視線守護我們。對方是一位日本女性。



明天我將會在採訪中回應大家的疑問，所以今後請勿對包含雙方親友在內的相關人士進行未經許可的採訪。

▼大谷翔平宣布結婚。（圖／翻攝自IG）