女財務經理5年侵占8296萬！害上市公司陷財務危機　法官重判

▲新竹吳姓女財務經理5年來侵占公司款項高達8296萬元。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫photoAC）

記者郭玗潔／新竹報導

吳姓女子10幾年前在3家公司當會計，因侵占公款被判刑，緩刑期間又到博信公司當財務經理，趁職便侵占公司公款高達8296萬以上，用來購買名牌、裝修私宅浴室。新竹地院審理，依業務侵占等罪，處她10年徒刑不可易科罰金，另可易科罰金部分，處1年徒刑，並追徵未返還的犯罪所得2300萬元。可上訴。

判決指出，吳女從2015年4月1日起，以別名「吳嘉恩」到博信生物科技股份有限公司擔任財務經理及主辦會計人員，負責採購、會計、人事聘任、薪資發放等工作，還保管公司3個銀行帳戶。但吳女卻利用負責發薪的機會，從任職到2020年10月底離職為止，從公司轉出超過她薪資的錢到自己戶頭，5年來多領了191萬，並陸續提領或轉帳公司銀行帳戶的錢共計8296萬餘元，用來購買名牌包等私人用品，或支付整修私宅浴室等費用。

期間只要吳女發現公司沒有足夠現金可轉入支票帳戶內，為了避免犯行曝光，就會以公司急需資金的名義，向老闆友人等人借錢周轉。此外，吳女還將公司辦理增資認股期間收取的股款占為己有，並用小畫家變造公司銀行帳戶存摺明細，假裝已將股款匯入公司帳戶內。並用相同手法偽造自己拿錢出來購買公司股票的假象，陸續獲得公司約134萬股股票。

全案經新竹地院審理，法官認為，吳女從2007年陸續在天宇微機電股份有限公司、宇帷國際股份有限公司及智暉科技股份有限公司擔任會計時，就利用職便業務侵占、詐取財物被判刑，在緩刑期間到博信公司工作，卻不洗心革面重新做人，用與前案類似的手法繼續將公司財產占為己有，導致公司陷於財務危機，連帶影響公司職員的家庭生計。

法官指出，吳女犯後雖坦承部分犯行，並歸還部分犯罪所得，但仍心存僥倖，不承認偽造有價證券等所有犯行，還表示「說我是慣犯我不承認，我並沒有告訴代理人說的那麼壞」，不見有悔悟之心，依她犯3個業務侵占罪、3個變造私文書罪、3個偽造有價證券罪、3個行使變造私文書罪，合併處10年徒刑，不可易科罰金，另可易科罰金的部分處1年徒刑，並追徵未返還的犯罪所得2300萬元。可上訴。