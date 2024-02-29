快訊／台南綠能光電索賄案！黃偉哲「證人身分」被約談

▲台南綠能光電弊案，黃偉哲今被約談。（資料照／記者林東良翻攝）

記者林東良、陳韻如／台南報導

台南地檢署偵辦光電弊案，由前行政院顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司涉嫌不法，檢方在偵辦後，命古盛煇400萬元交保。而今有消息傳出，台南市長黃偉哲今被以證人身分約談，不過因偵查不公開，檢方表示不便說明案情。

台南地檢署2022年接獲力暘能源公司因從事光電取得土地過程疑涉不法情資，隨即介入調查，並於2023年5月30日發動搜索，針對力暘能源公司等相關46處所執行搜索，並傳訊力暘公司古姓負責人及相關涉嫌人、證人到案釐清案情，另外，涉嫌貪汙的台南市經發局長陳凱凌也捲入此案。

據了解，台南光電利益弊端傳聞甚囂塵上，台南地檢署偵辦前台南市政府經發局長陳凱凌涉嫌利用職務向廠商索賄，台南地檢署查出他曾多次接受廠商花酒及性招待，並以購屋名義向銀行詐貸，全案依違反貪汙治罪條例、詐欺等罪提起公訴後，檢方又查出他另涉向光電業者索賄，檢方也立即展開調查。

據指出，台南地檢署今以證人身分約談市長黃偉哲，釐清相關案情，不過因為偵查不公開，不便說明案情內容。

力暘能源成立於2016年的，從事太陽能光電場相關業務，營運內容可說相當完善，傳在台南七股有2處光電案場，開發面積2、3百公頃，為目前台南地區最大的地面型光電場域。