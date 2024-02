乘客絕望告別！直升機失控「旋轉5圈撞建築」　恐怖畫面曝光

▲哥倫比亞一架觀光直升機遭遇強風後失控墜毀,機上乘客絕望告別。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

哥倫比亞一架觀光直升機26日在麥德林市(Medellín)起飛後,突然在半空遭遇強風,導致直升機失去控制,在空中旋轉了至少5圈後垂直墜向地面,撞上一座高樓的屋頂。幸運的是,直升機上的6人全都奇蹟生還。

綜合外媒報導,這架貝爾206觀光直升機是當地Hangar餐廳「特別用餐體驗」的一環。顧客只需花費73美元(約新台幣2312元),就可從恩里克奧拉亞埃雷拉機場(EOH)搭乘直升機,在空中一覽麥德林市的美景12至15分鐘,並享用一杯雞尾酒,再到餐廳內用餐。

36歲的美國遊客薩拉斯(Francisco Salas)為了拍攝影片,特別向Hangar預訂了旅程,想與網友們分享他特別的用餐體驗,不料這次的飛行卻變成了驚險冒險。

從現場與薩拉斯拍攝的影片可見,直升機在遭遇強風後,突然在空中失控,導致機身在空中旋轉了至少5圈後垂直墜向地面,並撞上一座高樓的屋頂,最後被卡在建築與一根電線桿中間。

