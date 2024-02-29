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乘客絕望告別！直升機失控「旋轉5圈撞建築」　恐怖畫面曝光

▲▼一架觀光直升機遭遇強風後失控墜毀，機上乘客絕望告別。（圖／翻攝自X）

▲哥倫比亞一架觀光直升機遭遇強風後失控墜毀，機上乘客絕望告別。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

哥倫比亞一架觀光直升機26日在麥德林市（Medellín）起飛後，突然在半空遭遇強風，導致直升機失去控制，在空中旋轉了至少5圈後垂直墜向地面，撞上一座高樓的屋頂。幸運的是，直升機上的6人全都奇蹟生還。

綜合外媒報導，這架貝爾206觀光直升機是當地Hangar餐廳「特別用餐體驗」的一環。顧客只需花費73美元（約新台幣2312元），就可從恩里克奧拉亞埃雷拉機場（EOH）搭乘直升機，在空中一覽麥德林市的美景12至15分鐘，並享用一杯雞尾酒，再到餐廳內用餐。

36歲的美國遊客薩拉斯（Francisco Salas）為了拍攝影片，特別向Hangar預訂了旅程，想與網友們分享他特別的用餐體驗，不料這次的飛行卻變成了驚險冒險。

從現場與薩拉斯拍攝的影片可見，直升機在遭遇強風後，突然在空中失控，導致機身在空中旋轉了至少5圈後垂直墜向地面，並撞上一座高樓的屋頂，最後被卡在建築與一根電線桿中間。

薩拉斯描述，他一邊抓緊把手，一邊用手支撐起一名體力不支的女士，2人一同度過了艱險的45分鐘。在影片中，薩拉斯用西班牙語和英語呼叫緊急服務部門，描述了他們在失控直升機中的狀況，他甚至還打給了他遠在德州的父母，與家人們告別。

幸運的是，當局在接獲投報後，迅速派出70名救援人員到現場施救，並將機上的5名乘客和1名飛行員安全救出。機上的6人全部奇蹟生還，只有一名受傷的乘客被送醫接受治療。

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