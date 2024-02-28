陸船翻覆2死談判第9天！雙方態度軟化　陸協商同意「書面致歉」

▲陸船翻覆2死談判第9天！雙方態度軟化。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、賴文萱／金門報導

陸船翻覆釀2死案，海巡署與陸方代表團經過9天的協商，始終未有共識，外傳今天要開會，但記者在陸方代表下榻的飯店守候了一整天，海巡署人員都未到場；據消息指出，因為雙方協商後將改為用書面「致歉」，雙方目前都在內部討論，如何把想表達的文字，更佳理想化。另有消息指，我方同意把2罹難漁民遺體歸還，對此，金門地檢署表示不便說明。

海巡署相關官員與陸方代表原今天要進行第10場閉門會議，記者一早都到飯店守候，但上午只看到陸方代表外出購物與用餐，海巡署官員並未到場；下午3點多，陸方代表的3位核心包括晉江紅十字會高級顧問、他同時也是泉州台辦副主任李朝暉、晉江紅十字會秘書長曹榮山、顧問許偉偉特別請友人載他們外出。

3人為了甩開記者，還上演「躲貓貓」先請友人在東門菜市場將他們放下來，全程走很快，讓一堆記者在後面追趕，走了將近20分鐘，他們才快速的坐上公車站旁等著接應的友人車輛，成功快閃離開。

▲陸船翻覆2死談判9天，協商同意「書面致歉」。（圖／記者林名揚翻攝）

據悉，雙方歷經快10天的協商，都已經略顯疲態，雙方態度都有些軟化，目前陸方考慮同意將「公開道歉」，改成「書面致歉」，約定各自提想法與內容，用文字來做表述，但因為這篇文字的確不好寫，雙方今天都在內部討論，如何把想表達的文字，更佳理想化，後來決定延後明天再議，尋找彼此都能接受的平衡點。

據可靠消息表示，原訂明天要解剖2漁民的遺體，但因為家屬不同意，金門地檢署表示，解剖時間已延後，日期尚未確定。另，外傳陸方想要回2罹難者的遺體，經過多日協商，台灣方似乎有鬆動，對此，地檢署則低調回覆，不便說明。