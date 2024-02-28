影／海鯤號成功移至乾塢30秒畫面曝　準備進行泊港測試、海上測試

記者陶本和／台北報導

台船於27日完成「潛艦國造原型艦海鯤軍艦浮船測試作業」，由台船公司鄭文隆董事長及海昌計畫專案召集人黃曙光帶隊，順利將原型艦從封閉式組裝工廠經由浮船作業移至乾塢。



台船表示，浮船作業於高雄港港域執行，由台船公司鄭文隆董事長及海昌計畫專案召集人黃曙光帶隊，所有作業人員於27日上午7時30分開始集結，並於8時整正式作業。歷經7小時，於下午3時完成，確認第一階段各項水密性能、重量控制、穩度與各艙壓載皆符合設計預期標準。

▲海鯤號拖帶進入乾塢。（圖／台船提供）



台船指出，浮船計畫階段，台船公司與海昌計畫團隊就各配合事項縝密規劃及協調，包含：租用佳運公司多功能重儎車、中信8號浮塢及港區數艘拖船。商請海軍支援拖船、陸戰隊警戒艇、水下作業大隊潛水人員，港警局亦出動港勤艇。

同時，台船表示，將協調港務公司航道管制，另小港分局、中鋼、中油、台電、陽明海運等單位協助作業港區碼頭警戒，集各界資源協力，致今日浮船作業得以順利進行。



台船強調，未來將在乾塢繼續進行電瓶與主機等動力系統調校與泊港測試（HAT）後，再進入下一階段海上測試（SAT）。台船、海軍及中科院等將在安全與品質要求下，逐項完成驗測，達成交艦目標。

▲海鯤軍艦脫離浮塢。（台船提供）

▲海鯤軍艦被浮船拖拉前進。（台船提供）

▲海鯤軍艦於浮塢就位備便浮船作業。（圖／台船提供）

▲鄭文隆（前右）與黃曙光（前左）督導海鯤號測試作業。（台船提供）