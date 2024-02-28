比「李宗瑞」還過分！富二代上街偷拍絲襪PO網　受害女曝變態行徑

▲蘇男常在街頭偷拍路人女性的腿部，並透過臉書分享。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

富少淫魔李宗瑞10多年前迷姦、偷拍數十名女子的重大刑案，轟動社會，沒想到10多年後，台灣竟出現比他更惡劣的偷拍渣男！1名開資訊公司、兼賣超跑輪胎的富二代蘇郁翔，最近因涉嫌迷姦、偷拍、吸毒遭逮，警方還在其雲端硬碟發現30多個性愛影片檔。

本刊找到其中1名被害人B女，她坦言，與蘇男交往期間，發現對方有絲襪癖，經常偷拍她穿絲襪的樣子收藏，也會偷拍女性路人的絲襪照，甚至放上網供人觀賞，十分變態，她為此曾責罵蘇，結果只得到「又沒拍到頭」的回應。

B小姐說：「我很注重隱私，是一個不給拍的人，自信絕對不會有不雅照，萬萬沒想到竟然從警方口中得知自己是偷拍案的受害者！」

▲富二代蘇郁翔喜愛賽車，常藉相關活動獵豔。

更詭異的是，B小姐根本不知道自己吃或喝了什麼才導致昏迷。她回想與蘇男同居時，習慣在床頭櫃放1杯水，方便渴的時候隨時喝，警方懷疑，蘇趁機加入迷姦藥，B小姐喝下後，才會在意識不清的狀況下，被拍不雅照。

B小姐告訴本刊，蘇拍照時很小心，自己的臉都沒入鏡，就她所知，超過10名女性受害，蘇的行徑跟多年前的富少淫魔李宗瑞如出一轍，甚至有過之無不及！

▲警方搜索蘇宅，找到毒品與多項偷拍證據。

警方根據硬碟內的檔案名稱，比對蘇男手機，循線找到另1名被害女子C小姐。她告訴警方，之前透過朋友介紹認識蘇，還曾被蘇性侵，並短暫與蘇交往數個月，完全不知道自己被偷拍，她看到畫面後十分震驚，決定對蘇提告。

此外，警方還查出，蘇男曾將1名傳播妹D小姐帶回家，除了要求對方在客廳陪他喝酒，還要D小姐脫光衣服在他面前跳舞，並用手機偷拍裸舞照收藏，隨後2人進入臥房發生性關係，D小姐對於自己遭到偷拍也毫不知情。

▲蘇男喜愛賽車，常在臉書上傳改裝車的照片。

警方根據相關事證一一詢問蘇男，但他態度惡劣，明明證據擺在眼前，仍不斷狡辯。警方先針對持有大麻及贊安諾詢問，但蘇堅決不肯透露來源，也否認吸毒，僅表示曾在美國抽過大麻，還說在當地抽大麻並未違法。對此，警方一度好言相勸，表示驗尿後的大麻濃度會讓他無所遁形，但蘇仍嘴硬說：「我從來沒有在台灣吸食！」

尿液檢驗結果出爐，狠狠打了蘇男的臉，因為濃度反應顯示「用量很大」，警方研判，他1天應該不只吸食1次，甚至在採尿前1天才吸食過，但他依舊大言不慚，打死不認，不僅否認吸毒，也否認偷拍性愛影片，面對訊問，他一律辯稱兩情相悅，強調女方都知道，並同意拍攝留念，得知他的說法後，被害女子們紛紛氣憤反駁，批他無恥！

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

【全文】比李宗瑞更壞！指控者遭攻擊 富二代淫魔迷姦偷拍逾10女

【李宗瑞翻版3】他迷姦偷拍十餘女竟10萬交保 前女友出庭作證卻被打到住院

【李宗瑞翻版4】淫狼吸毒、酗酒還家暴 蘇郁翔黑歷史起底