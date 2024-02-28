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李宗瑞翻版！富二代「床邊1動作」惹疑　揭淫魔偷拍鐵證

富二代蘇郁翔因涉嫌迷姦、偷拍、吸毒，遭警方移送法辦。（讀者提供）

▲富二代蘇郁翔因涉嫌迷姦、偷拍、吸毒，遭警方移送法辦。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

2023年10月，1名A小姐向台北市警局刑警大隊報案，指控45歲的富二代前男友蘇郁翔不僅長期吸食大麻，還疑似偷拍性愛影片。A小姐告訴警方，2人交往期間，她曾發現蘇調整床邊的攝影機，詢問之下得到「沒插電」的答案，雙方分手後，蘇到她的臉書留言恐嚇，讓她非常害怕，更擔心被偷拍的性愛影片外流，因此前來報案，請求警方協助。

經警方蒐證調查後，認為A小姐的說法可信，去年10月25日持搜索票至蘇男住處搜索，一進屋內，員警便聞到濃濃的大麻味，隨後在書房抽屜，發現1個鐵罐，裝有約50公克的大麻葉，另有捲菸紙等吸食工具，還發現大批緩解焦慮、治療恐慌症的管制藥品「贊安諾」。

富少淫魔李宗瑞十多年前迷姦、偷拍數十名女子，震驚社會。（翻攝網路）

▲富少淫魔李宗瑞十多年前迷姦、偷拍數十名女子，震驚社會。

搜索臥房時，警方發現雙人床對著一整面鏡子，鏡子旁有1個大型木櫃，櫃中有不少雜物，後方藏有1個針孔攝影機，鏡頭正對著床。警方懷疑蘇男用雜物掩護鏡頭，偷拍自己與女伴的性愛過程，當場查扣攝影機及3台電腦主機、1部平板電腦及2支手機。

警方搜索蘇宅，在臥室床前的木櫃內發現針孔鏡頭。（讀者提供）

▲警方搜索蘇宅，在臥室床前的木櫃內發現針孔鏡頭。

搜索結束後，警方將蘇男帶回偵訊，同時檢視電腦主機、平板及手機，發現蘇的雲端硬碟有30多個問題檔案，包括女性裸照、性愛影片，影片中部分女子看起來意識模糊，像是喝醉或昏迷，也有部分女子看來意識清楚，但對於性愛過程遭拍攝明顯不知情。

更誇張的是，性愛過程中，蘇還會勸女伴吸大麻助「性」，對話全被攝影機錄下來，成為犯罪鐵證！

警方在蘇男的雲端硬碟發現三十多個性愛影像檔案。（讀者提供）

▲警方在蘇男的雲端硬碟發現三十多個性愛影像檔案。

為了釐清影片中女子的身分，警方請A小姐協助指認，結果確認其中1位被害人是B小姐，她曾與蘇男交往3年，2人分手後，A小姐將B小姐留在蘇家的衣物寄還給她，進而認識。警方循線聯繫B小姐，告知在蘇的雲端硬碟發現她的數十張裸照，請她務必到警局協助釐清案情，她才知道自己被蘇拍了這些不雅照。

警方在蘇宅扣得具鎮靜安眠效果的管制藥品「贊安諾」。（讀者提供）

▲警方在蘇宅扣得具鎮靜安眠效果的管制藥品「贊安諾」。

「我看到照片，整個人傻掉！」B小姐告訴本刊，第1組照片是在她完全無意識的狀態下被拍，第2組照片她雖然有意識，但非常模糊。照片中的她上衣被脫到腰部，下半身完全赤裸，還被拍下性交特寫，她看到後完全說不出話來，腦袋一片空白。

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