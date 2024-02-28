李宗瑞翻版！富二代「迷姦逾十女」密錄30部片　臉書分享偷拍照

▲富二代蘇郁翔因涉嫌迷姦、偷拍、吸毒，遭警方移送法辦。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

富少淫魔李宗瑞10多年前迷姦、偷拍數10名女子的重大刑案，轟動社會，沒想到10多年後，台灣竟出現比他更惡劣的偷拍渣男！1名開資訊公司、兼賣超跑輪胎的富二代蘇郁翔，最近因涉嫌迷姦、偷拍、吸毒遭逮，警方還在其雲端硬碟發現30多個性愛影片檔。

案件起源於去年10月，1名A小姐向台北市警局刑警大隊報案，指控45歲的富二代前男友蘇郁翔不僅長期吸食大麻，還疑似偷拍性愛影片。

▲富少淫魔李宗瑞十多年前迷姦、偷拍數十名女子，震驚社會。

A小姐告訴警方，2人交往期間，她曾發現蘇調整床邊的攝影機，詢問之下得到「沒插電」的答案，雙方分手後，蘇到她的臉書留言恐嚇，讓她非常害怕，更擔心被偷拍的性愛影片外流，才會請求警方協助。

▲警方搜索蘇宅，在臥室床前的木櫃內發現針孔鏡頭。

警方搜索後，除扣得毒品大麻外，還發現至少10名女子受害，還在1處木櫃雜物堆後方，發現藏有1個針孔攝影機，鏡頭正對著雙人床。警方共找到A、B、C、D共4名被害女子。

▲警方搜索蘇宅，找到毒品與多項偷拍證據。

「我看到照片，整個人傻掉！」B小姐接受本刊專訪，談到她的第1組照片是在她完全無意識的狀態下被拍，第2組照片她雖然有意識，但非常模糊。照片中的她上衣被脫到腰部，下半身完全赤裸，還被拍下性交特寫，她看到後完全說不出話來，腦袋一片空白。

▲警方在蘇宅扣得具鎮靜安眠效果的管制藥品「贊安諾」。

另名C小姐因指控蘇的案件出庭應訊，不久後竟在上班途中，遭1名年輕男子持棍棒攻擊，對方朝她的頭部及雙腳猛打，直到C小姐躲進公司，對方才收手，行凶男子隨即到附近的警局投案，聲稱自己打錯人，傷勢嚴重的C小姐因此住院好幾天。

▲蘇男常在街頭偷拍路人女性的腿部，並透過臉書分享。

蘇男因毒品、偷拍等罪遭移送士林地檢署，不料，檢方複訊後讓他以10萬元交保，未聲請羈押，十分誇張！被害人希望法院速審速決，還她們一個公道。

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