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嘉義縣文青景點攻略　一日輕旅行全收藏

▲▼ 一日輕旅行！文觀局推新港7個文青景點攻略 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 一日輕旅行！文觀局推新港7個文青景點攻略 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣文化觀光局推薦新港文青景點一日遊，有「雲門舞集創辦人林懷民祖宅-培桂堂」、「老宅古蹟星巴克」、「全台最小的誠品書局」、「舊穀倉華麗變身的新農豆食堂」、「以香為主題的新港香藝文化園區」、「開創傳統工藝新局的板陶窯」及「台灣50年代縮影的頂菜園」等景點，遊客不論是自行開車或是搭「台灣好行-故宮南院線」，都能輕鬆抵達。

▲▼ 一日輕旅行！文觀局推新港7個文青景點攻略 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「新港香藝文化園區」是全國第一座以「香」為主題的產業文化館，保留傳統工藝技術，擴展香藝文化內涵； 。（圖／嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁指出，新港最為知名的就是「奉天宮」，不論是元宵節繞境活動，或是近日剛公布大甲媽祖遶境進香將於4月8日駐駕奉天宮，使新港常年都是香客、遊客不斷造訪的景點。

▲▼ 一日輕旅行！文觀局推新港7個文青景點攻略 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲新港奉天宮 。（圖／嘉義縣政府提供）

除宗教盛事，新港近幾年的確改變不少，有林懷民老師捐贈的故居「培桂堂」，及2月初剛開幕就引起熱議的「誠品書局」，都讓新港變得越來越知性美；翁章梁邀請全國遊客重新用不同的視角來認識新港，過去的宗教聖地，增添新的人文與知性，有傳統也有創新，值得大家來細細體會。

▲▼ 一日輕旅行！文觀局推新港7個文青景點攻略 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局指出，走訪雲門舞集創辦人林懷民的祖宅「培桂堂」，不只可以品味老宅的建築，更可以透過蔣勳、林強、林生祥等名家的語音導覽，結合空間、聲音及場景，讓人彷彿穿越置身在當年的場景，遊客至培桂堂即可租借名家語音導覽。

▲▼ 一日輕旅行！文觀局推新港7個文青景點攻略 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲培桂堂內有著極簡玻璃屋的「星巴克」 。（圖／嘉義縣政府提供）

培桂堂內有著極簡玻璃屋的「星巴克」，不論是坐在玻璃窗內慵懶地喝著咖啡，或是坐在茂盛高大的龍眼樹下承接暖暖冬陽和草木香，都是自帶愜意感；還有「全台最迷你的誠品書店」就位於培桂堂旁，門口大大的紅色頂棚，超級顯眼；將新港的復古街道與書店的紅色時尚混拍，就是最佳的時尚街拍。

▲▼ 一日輕旅行！文觀局推新港7個文青景點攻略 。（圖／嘉義縣政府提供）

文觀局說，新港的人文景點相當多，「新港香藝文化園區」是全國第一座以「香」為主題的產業文化館，保留傳統工藝技術，擴展香藝文化內涵；「頂菜園鄉土館」保存許多鄉土民俗及五分車鐵道，打造台灣五Ｏ年代的農村生活。

「板陶窯交趾剪黏工藝園區」展示傳統的剪黏藝術作品，還有巨大貓咪車站、貓站長，將傳統與童趣結合，讓人耳目一新；還有日式穀倉改造成寬敞餐廳的「新農豆食堂」，提供融入在地食材的餐點，同時也販售小農鮮採的農產品。

此外，新港的小吃有鴨肉羹、粉圓冰、粉條冰、臭酸麵等，都是高人氣的美味小吃，文觀局說明，這些景點搭「台灣好行-故宮南院線」都可以抵達，來新港不論是自駕或是搭公車都是非常方便；更多旅遊資訊可至「慢遊嘉義」臉書及文觀局官網( www.tbocc.gov.tw )查詢。

 
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