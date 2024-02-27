世界級劇場紀錄片線上看！安海瑟薇《悲慘世界》訪問收錄曝光

▲雲劇場近來推出多部世界級知名劇場作品紀錄片，包括知名的《悲慘世界》、《傲慢與偏見》、《漢密爾頓》等。（圖／雲劇場提供）

記者林育綾／綜合報導

不用飛出國也能欣賞！雲劇場近來推出多部世界級知名劇場作品紀錄片，包括知名的《悲慘世界》、《傲慢與偏見》、《漢密爾頓》等，其中《悲慘世界》曾在2012年改編成電影，由安海瑟薇、休傑克曼等人主演，獲得第85屆奧斯卡金像獎，紀錄片也收錄了訪問片段，描述這部在大家心中佔據一席之地的神奇故事。

雲劇場主理人吳緯瑋表示，無論在何處，都能走進世界的劇場，進入劇場的世界。這次雲劇場在台灣策劃的活動，與馬來西亞雲劇場共同策展，攜手讓國外精彩的劇場演出能離我們更近一點，讓雲劇場能成為平常就能輕鬆入口的線上劇院，從售票到看演出，一站式輕鬆完成。

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雲劇場近期推出世界知名劇場作品紀錄片、演出，包括耳熟能詳的《悲慘世界：一部偉大作品的誕生》、紀錄片《傲慢與偏見》、《漢密爾頓：一炮而紅百老匯》、紀錄片《鮑伯·佛西：大幕拉起》、拉起》、加拿大斯特拉特福德戲劇節《馬克白》、《過去五年》、紀錄片《舞臺：永無止盡》、《在路上》、芭蕾舞《愛麗絲夢遊仙境》、加拿大斯特拉特福德戲劇節《哈姆雷特》等10部。

《傲慢與偏見》由「戲劇節的奧斯卡」東尼獎提名作曲家譜曲，《簡愛》和《廊橋遺夢》導演又一力作，又有百老匯明星卡司加盟，該劇被譽為世界十大小說之一，觀眾透過電影、電視劇、舞台劇等轉譯，感受18世紀跨階級婚戀觀的靈魂拷問，以歌動情，百老匯音樂劇全新塑造愛情經典。

而《悲慘世界》是法國浪漫主義代表作家維克多·雨果（Victor Hugo）在1862年發表的一部長篇小說，是雨果現實主義小說中最成功的一部代表作，也是19世紀最著名的小說之一。這部富有洞察力的紀錄片由阿倫·拜倫（Alan Byron）執導，利用1978年電影版《悲慘世界》的節選片段，追溯了1832年巴黎起義事件和攻佔街壘的過程。

▲▼《悲慘世界》安海瑟薇、休·傑克曼訪問曝光。（圖／雲劇場提供）

《悲慘世界》也曾在2012年改編成電影，由安海瑟薇（Anne Hathaway）、休·傑克曼 (Hugh Jackman)等人主演，榮獲了第85屆奧斯卡金像獎（Academy Awards）、第70屆美國金球獎（Golden Globe Awards）、第66屆英國電影學院獎（British Academy Film Awards）等多個重量級獎項。紀錄片也收錄了他們的採訪，講述了這部作品，透過各種媒介在大家心中佔據一席之地的神奇故事。

另一部話題音樂劇《漢密爾頓》（Hamilton）在2015年首演時，引發了現象級的討論，還成功斬獲了包括最佳音樂劇在內的11項東尼獎（Tony Awards），葛萊美(Grammy Awards)最佳音樂劇專輯獎、普利斯 (Pulitzer Prize)最佳戲劇獎和7項勞倫斯·奧利弗獎 (Olivier Awards)等重量級獎項。如今在「雲劇場」都能欣賞世界知名劇場作品紀錄片及演出片單。

▲《漢密爾頓》演出情景。（圖／雲劇場提供）