閏年2月為何多1天？　專家曝「229重要性」：沒了季節將大亂

▲四年一度的2月29日即將到來。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

2024年為4年一次的「閏年」，這意味著當年2月會多出1天，也就是結束於29日。有趣的是，全球各地有多種慶祝這個特別日子的傳統活動，像是在美國德克薩斯州，居民會舉辦「閏年節」（leap year festival）來慶祝在2月29日出生的嬰兒，該州也因此自稱為「世界閏年之都」（Leap Year Capital of the World）。而專家也曝光2月29日對氣候、季節的重要性。

根據外媒《UNILAD》的報導，關於「為何會有閏年」這個問題，這是因為嚴格來說，1年其實並非是365天，是由於地球繞太陽公轉1次需要365.242190天，而每公轉4次就將多出1天，也就是366天。

報導指出，其實早在西元前46年，於凱薩大帝（Julius Caesar）統治時期，便推出了1年為365.25天的「儒略曆」，不過該曆法並不太正確，比回歸年（也稱太陽年）多出0.0078天，因此在西元1582年10月，教宗葛利果十三世（Pope Gregory XIII）進行一些修改，使得平均年曆成為更接近現代的365.2425天。

為了慶祝這特殊的日子，在愛爾蘭，不少女性會如同知名浪漫喜劇電影《敗犬求婚日》（Leap Year）的情節一樣，在2月29向男性求婚，因為依據當地傳統，男人當天不能拒絕女人的求婚；而據德克薩斯州「閏年節」的官方網站稱，今年會於3月1日至2日舉行慶典，為當日出生的嬰兒增添喜氣。

另外，美國阿拉巴馬大學伯明罕分校的物理講師尤納斯汗（Younas Khan）指出，如果完全沒有閏年、沒有所謂的2月29日，地球的季節將出現轉變，幾百年後會在11月迎來夏季，聖誕節變為夏季、不再下雪。

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