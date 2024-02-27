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影片曝！德軍機拒中、俄遊客參觀遭批歧視　空中巴士急滅火

記者張靖榕／綜合外電報導

展出最新型民航機與軍機的新加坡航空展於26日閉幕，卻傳出展覽期間一架德國空軍A400M運輸機的看守軍人，拒絕讓中國與俄羅斯籍遊客登機參觀，被控歧視意味濃厚。對此，軍機製造商空中巴士25日深夜趕緊發文滅火，對事件表達遺憾，並自稱已改進參觀流程，確保所有人都能參觀。

▲空中巴士與軍方人員拒絕中國籍與俄國籍遊客登機參觀。（圖／翻攝微博，下同）

▲▼空中巴士與軍方人員拒絕中國籍與俄國籍遊客登機參觀。（圖／翻攝微博）

▲▼空中巴士與軍方人員拒絕中國籍與俄國籍遊客登機參觀。（圖／翻攝微博）

多名中國網友24日在微博抗議，一架德國空軍旗下A400運輸機在新加坡航空展期間，發生負責把守飛機的德國軍人與空中巴士工作人員，逐一詢問等著參觀的民眾國籍，明確表示中國及俄羅斯遊客不允許登機參觀，就連孩童都禁止。

其中一段由中國博主拍攝、在微博被廣傳的影片，顯示一名穿著空中巴士服裝的女子，在詢問該名博主的國籍。該名女子表明這是德國軍機，必須先確認登機遊客的國籍，當得知他是中國籍後，立即拒絕他登機，「這是德國的規定，這是軍事禁令。」

其他中國籍遊客也在網路上表示他們被拒絕登機，還有一名博主表示他是被德軍人員趕跑的，對此他已經對航展主辦方進行正式申訴，理由是「歧視中國人」。

輿論在中國微博炸鍋，不少人批評A400M比中國的運-20還不如，德國人怕什麼機密被偷，「A400也沒啥可看的吧」、「怕讓中國人知道有多落後」；也有不少認為中國已是世界最大強國的微博網友反過來質疑出國觀展的人，「中國那麼好，誰叫你們要出國看別人家的飛機，現在不讓看了吧，哈哈！」

▲德軍A400M軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

▲德軍A400M軍用運輸機。（圖／達志影像／美聯社）

有人拿上海的珠海航展，中國軍機運-20也不給中國自己的國民看，對此，不少人反駁運-20是根本就不對外展示貨艙，不論中國人或外國人都一樣。還有人指出，「為什麼空中巴士不讓中國人上去參觀，有誰想過？」

消息傳到外網，網友反應不一，部分認為總算有人意識到中國在過外間諜眾多的問題，因此為空中巴士和德國軍方的防範叫好，但也有人表示，中國間諜遍布全球，早就已經可以合理推測他們滲透到歐美軍事鏈中，「解放軍搞不好都已經拿到飛機的詳細數據圖，他們（德國）還防這些平民做什麼？」

對此，空中巴士25日趕緊在官方微博發文滅火，指已及時改進參觀流程，確保該架飛機向所有觀眾開放參觀，並對現場發生的事件表達遺憾。對於先前禁止中、俄遊客參觀的規定，該公司則沒有正面回應是公司高層還是得國軍方下達的要求。

空巴A400軍用運輸機為現役先進運輸機，主要使用國為德國、法國、西班牙、英國、土耳其語比利時，南非、智利和馬來西亞則為歐洲以外的訂購國，另有哈薩克與印尼。

A400M除可做為戰略運輸機，還可以變成一架同時為2架飛機加油的空中加油機，工作範圍非常廣泛，能在低速情況下為直升機加油，也可以為F-18等高速飛行的戰鬥機，或是C-130大型飛機加油。

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