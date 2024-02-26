銷贓一條龍！彰化驚見單車大盜　專挑萬元腳踏車下手賤價轉賣

▲失竊單車均為高單價的萬元車。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

彰化縣員林市區於日前發生多起自行車竊案，由於數量多達近10輛，警方不敢大意，員林分局長吳詠傑立即指示組成專案小組深入查辦，經分析及調閱路口上百支監視器影像積極偵辦，最後鎖定設籍彰化二林鎮洪姓及雲林縣斗六李姓男子2人涉有重嫌，並將2人逮捕歸案。

據了解，由於失竊的單車均為高單價的萬元單車，警方調查後發現，李姓男子下手行竊，隨後再以500元至8000元不等的價錢，轉交給位在二林鎮開設腳踏車店的洪姓男子，洪男再將單車轉賣給民眾，以此獲利。

▲警方日前見時機成熟，一舉逮捕涉嫌重大的洪姓與李姓男子。(圖／翻攝畫面)

警方經蒐證後，於2月23日見時機成熟，遂持搜索票先後於彰化二林鎮將洪嫌竊嫌及在南投竹山鎮將李姓竊嫌查緝到案，並查扣多達8輛新穎暢銷款自行車，再經深入調查發現洪姓竊嫌先夥同李姓竊嫌以竊銷方式共同行竊。全案調查後將洪、李2嫌依竊盜罪嫌，移送彰化地檢署偵辦。

員林分局長吳詠傑呼籲，民眾在員林地區如有失竊腳踏車可與本分局員林派出所聯絡指認，(電話：04-8320767)，腳踏車竊盜是人民最深的痛，而偵辦竊盜是警察責無旁貸的職責，面對各類案件警方均秉持「即時處置」及「有案必破」的決心依法究辦，以維民眾財產安全。

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