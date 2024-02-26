百元理髮有很多男客愛去？過來人點出「生意好的3關鍵」：我最喜歡

▲百元理髮生意好。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

百元理髮一向很受歡迎，不過每家店、每個理髮師的「剪功」不同，有些人會剪出一頭不錯的髮型，但也有人會被剪得像狗啃。近日就有網友好奇拋問，是不是多數男生都傾向去百元理髮剪頭髮？貼文曝光後，引發底下網友熱議。

有網友在PTT的BaseballXXXX板上，以「百元理髮」為標題發文表示，是不是有很多男生都喜歡去百元理髮剪頭髮？他經過百元理髮時，注意到生意其實很不錯。

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貼文曝光後，許多網友都指出，選擇百元理髮無非是為追求便宜、快速，「快速便宜啊」、「這種快剪的我最喜歡」、「簡單快速話不多」。

▲網友點出百元理髮優勢。（示意圖／取自Pixabay）

也有網友認為，要是不在意造型，就單純想修短，百元理髮真的是不錯的選擇，「型確定了之後都去百元剪」、「不用造型只是剃個舒服，便宜又快速」、「像我只要把後面推高推光修修鬢角就去百元快速便宜」、「便宜快速，男生對髮型沒什麼需求啊」、「沒特殊造型，剪百元便宜啊」。

還有網友回應，「遇過單剪600元，剪得比百元還難看的」、「方便，都開在大賣場附近或裡面」、「2、3個月剪一次，很划算」。不過也有網友表示，「百元真的要碰運氣」、「市場需求就在那邊，不過有好有壞」、「現在百元也不百元了，有些都110、120元」。