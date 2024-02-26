足球女神直播帶貨被罵哭！　嗆「拿過亞洲盃冠軍」勤跑募款全捐公益

▲中國女足前門將趙麗娜在直播中被氣哭。（圖／翻攝微博）



記者張靖榕／綜合報導

中國女足國家隊前門將趙麗娜日前直播帶貨遭酸民砲轟，氣到哭得妝都花了，直接在直播中怒嗆酸民，自己拿過亞洲盃冠軍，網上募捐的錢都是用在蓋球場等足球公益項目，「怎麼了？錢是進我自己口袋裡了是嗎」，酸民憑什麼說風涼話。

趙麗娜退役後繼續待在鎂光燈下，去年5月曾參加陸綜《乘風2023》成為「浪姐」，和台灣藝人徐懷鈺等藝人組隊表演，一時成為焦點。她24日直播帶貨時，留言被不少人質疑接代言、網上募捐的錢沒有用做足球公益項目，而是進了自己的口袋裡。

▲趙麗娜元宵節直播當天還開心上傳照片。（圖／翻攝微博）



面對外界的質疑與酸言酸語，趙麗娜忍不住在直播上崩潰大怒，表示自己踢了24年足球，踢過奧運會、踢過世界盃，「我他X的拿過亞洲盃冠軍，你們憑什麼在網上就說這些逼逼賴賴的話！」她氣到一度講不下去，說自己退役後不過是接個代言，和直播間的主播們互動，「怎麼了嗎」？

▲退役女門將仍繼續為足球公益項目付出。（圖／翻攝微博）



趙麗娜接著表示，她從沒說過踢女足賺不到錢，「我說過了嗎？我說過我自己窮，說過我自己踢球賺不到錢嗎？」「怎麼了？這些錢進我自己口袋裡了是嗎？」

趙麗娜說為了建球場、為了籌錢，她天天勤跑活動，卻被酸民如此詆毀，「都給你們慣的，真的是覺得互聯網（網路）是你們為所欲為了是嗎？」